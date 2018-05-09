Manchester United'dan Ferguson açıklaması: Yoğun bakımdan çıktı

© REUTERS / Andrew Boyers Livepic Ferguson'un ilk sözü futbol oldu

Manchester United, efsane menajeri Sir Alex Ferguson'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sir Alex Ferguson'ın yoğun bakıma ihtiyacı kalmadı, ve bundan sonraki iyileşme sürecine yatan hasta olarak devam edecek. Ailesi, kendisine gösterilen yoğun destek ve iyi dilekler nedeniyle mahcup durumda ancak tedavinin kalan kısmının hayati olduğunu düşündükleri için sürecin gizli tutulmasını rica ediyor"