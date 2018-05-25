Kayıt
11:44 25 Mayıs 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 23°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Beşiktaş

    'Beşiktaş'ta euro üzerinden yapılan sözleşmeler TL'ye çevrilecek'

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması ve son dönemde dövizde yaşanan artış, yönetimi harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Türk oyuncularla TL bazlı yeni anlaşmalar imzalayarak harcamaları sabitlemek ve böylece kurdaki yükselişlerde ortaya çıkan ciddi zararı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    Merkez Bankası, ihracat kredilerinde kuru sabitledi
    Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedeflerken sezonu dördüncü sırada noktalayan Beşiktaş’ta yönetim kurulunun yerli futbolcuların sözleşmeleri konusunda önemli atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Son 2 yılda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan ve UEFA’dan toplamda 80 milyon euro'ya (yaklaşık 440 milyon lira) yakın gelir elde eden takımın bu sezon Devler Ligi hedefine ulaşamaması yönetimi harekete geçirdi. Döviz kurunun son günlerde yüzde 20’ye yakın oranda yükselmesini de dikkate alan siyah-beyazlı idareciler, yerli oyuncularla avro üzerinden yapılan mevcut sözleşmelerin en kısa sürede Türk lirasına çevrilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

    CİDDİ ZARARLAR ORTADAN KALKACAK

    Takımdaki yabancı oyuncularla lira üzerinden sözleşme imzalama şansı bulunmayan yönetimin, Türk oyuncularla TL bazlı yeni anlaşmalar imzalayarak harcamaları sabitlemek ve böylece dövizdeki yükselişlerle ortaya çıkan ciddi zararı ortadan kaldırmak istediği aktarıldı.

    Durmuş Yılmaz
    © Fotoğraf : Facebook
    Eski MB Başkanı Yılmaz: Londra'da söylenen sözler, oluşturulan kaygılar ortadan kaldırıldı mı?
    10 YERLİ FUTBOLCU

    Beşiktaş’ın bugünkü kadrosunda gençler hariç 10 yerli futbolcu bulunuyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı takımın Türk oyuncularını oluşturuyor. Bu arada Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncuların yıllık ücretlerinin yanı sıra maç başı ve puan başı paralarını da liraya çevirmek istiyor. Futbolcuların büyük çoğunluğu senelik ücretlere ilaveten maç ve puan başı ücretlerini yine avro olarak alıyor.

    YILDA 17 MİLYON EURO

    Beşiktaş Kulübü yerli futbolculara yılda yaklaşık 17 milyon euro (94 milyon lira) ücret ödüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan en fazla kazanan yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor. 1 milyon 750.000 euro kazanan Gökhan Gönül ve Caner’e ayrıca puan başına 4000'er avro ödeniyor. Devre arasında sözleşmesini 2022’ye kadar uzatan Tolgay Arslan’ın yıllık ücreti kulüp tarafından açıklanmadı. Başarılı futbolcunun yıllık ücretinin 2 milyon euro seviyesine çıkarıldığı iddia edildi.

    Etiketler:
    Beşiktaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ukrayna'daki Lenin heykelleri
    Ukrayna'daki Lenin heykelleri
    Karikatür
    'Trump’ın avukatı, görüşme ayarlamak için Poroşenko’dan 400 bin dolar rüşvet aldı’
    İnfografik
    Yeni Irak parlamentosunda sandalye dağılımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam