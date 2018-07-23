Dünyaca ünlü futbolculardan Mesut Özil'e destek

Almanya Milli Takımı'nın defans oyuncusu Jerome Boateng, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafa yer vererek, Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu Abi" metnini yayımladı. Boateng'in "abi" kelimesini Türkçe yazması dikkati çekti.

​Öte yandan, Özil'in kararına Arsenal'den takım arkadaşı Hector Bellerin'den de destek geldi.

Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika" ifadelerini kullandı.