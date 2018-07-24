Arsenal: Mesut bizim için çok önemli, her türlü desteği sağlayacağız

Arsenal İletişim Direktörü Mark Gonnella, Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil ile ilgili olarak "Mesut bizim için çok önemli bir oyuncu. Her türlü desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı, ırkçılığa uğradığı gerekçesiyle bırakmasının yankıları sürerken, yıldız oyuncunun kulübü Arsenal bir kez daha "Özil'in yanındayız" mesajı verdi.

© REUTERS / Carl Recine Mesut Özil'in menajerinden Bayern Münih Başkanı'na: Aptalca bir açıklamayla konuyu başka yere çekmek istedi

İngiliz kulübün İletişim Direktörü Mark Gonnella, Habertürk'ten Nalan Koçak'a şu açıklamayı yaptı: "Tüm söyleyebileceğim şu: Kulüp olarak, saha içinde ve dışında, daima çeşitliliği savunduk ve buna değer verdik. Bu, kulüp olarak taşıdığımız değerlerin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Mesut bizim için çok önemli bir oyuncu. Futboluna odaklanması ve başarılı bir sezon geçirmesi için ihtiyacı olan tüm desteği sağlayacağız."