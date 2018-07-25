'Bitcoin' transferiyle gündeme gelen Harunustaspor'a Suriyeli başkan

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Sakarya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Harunustaspor, geçtiğimiz sezon 'Bitcoin' karşılığında yaptığı Ömer Faruk Kıroğlu transferiyle gündeme gelmişti.
Alınan karara göre dernek statüsünde olan kulüp yöneticileri, iş adamını yapılcak olan kongrede seçerek başkanlığa getirecek. Suriyeli turizmci, birlikte çalışacağı 2 yöneticiyi seçtikten sonra mevcut başkanı da yardımcısı yaparak yoluna devam edecek.
Konuyla ilgili konuşan mevcut başkan Haldun Şehit, bu değişikliği başarı için yaptıklarını belirterek, "Mansour Marzou bedel olarak başarı istiyor. Bütün masraflarda Mansour Marzou'a ait ve hedef olarak ise 3. Lig hedefi koyuldu" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)