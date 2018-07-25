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11:05 25 Temmuz 2018
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    Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery

    Arsenal'in teknik direktörü Emery'den Özil'e destek: Ondan çok memnunum

    © REUTERS / Edgar Su
    Spor
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    Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını alan Mesut Özil'e destek çıktı.

    Mesut Özil
    © REUTERS / Dylan Martinez
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     İngiliz ekibi Arsenal'in başına yeni geçen teknik adam Emery bugün yaptığı açıklamada " Tüm oyunculara ve Mesut'a bizimle evlerindeymiş gibi, bir aile gibi hissetmeleri için yardım etmek istiyoruz" dedi. 

    ' BURADAKİ HER OYUNCU MESUT'A SAYGU DUYUYOR'

    Teknk adam "Biz her oyuncunun ailesiyiz. Onun her gün çalışması ve takım arkadaşları ile iyi anlaşması bizim için iyi. Ondan çok memnunum. Her oyuncuya bakıyorum ve bence  buradaki tüm oyuncular Mesut'a saygı duyuyor" ifadelerini kullandı. 

    'EMİNİM BİZİMLE İYİ BİR SEZON GEÇİRECEK'

    Almanya Futbol Federasyonu (DFB)
    © REUTERS / Ralph Orlowski
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    "Ona göre ulusal takım başka, biz başkayız" diyen Emely "Onun için normallik en iyisi ve eminim bizimle bu yıl iyi bir sezon geçirecek. Ben ona yardım etmek için buradayım. Kulüpteki herkes ona yardım etmek, burada iyi hissetmesi ve kalitesini göstermesi konusunda benimle aynı şekilde düşünüyor" ifadelerini kullandı.

    Arsenal kalecisi Petr Cech de takım arkadaşlarının Özil'i destekleme isteğinde olduklarını vurgulayarak "Onunla Almanya Milli Takımı arasındaki olay Özil'in özel meselesi. O nedenle bu bizim için bir mesele değil. Başına gelenler talihsizlik. Ancak biz iyi hissetmesi, iyi idman yaparak bu sezon iyi hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Çünkü o bizim kilit rol oynayan oyuncularımızdan biri" dedi.

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    Etiketler:
    Petr Cech, Mesut Özil, Unai Emery, İngiltere, Türkiye, Almanya
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