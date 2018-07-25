Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna kattı

© AA / Metin Pala Fenerbahçe'nin borcu 3.2 milyar lira

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Swansea City'den Andre Ayew'i 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde.

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.