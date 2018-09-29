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12:02 29 Eylül 2018
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    Formula 1 bir kez daha Soçi'ye gidiyor: Mercedes, serideki tahtını başkasına kaptıracak mı?

    Formula 1 bir kez daha Soçi'ye gidiyor: Mercedes, serideki tahtını başkasına kaptıracak mı?

    © AFP 2018 / Andrej ISAKOVIC
    Spor
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    Rusya’nın Soçi kenti bu pazar bir kez daha Formula 1 Grand Prix’ini ağırlayacak. Önceki 4 Soçi Grand Prix’inde art arda galibiyetin sahibi olacağı yarışta, bu yıl serinin bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Sputnik, yarışla ilgili ayrıntıları derledi.

    Formula 1 Grand Prix Rusya, bu pazar Soçi'de başlayacak. Yarışma, dünyanın en ünlü ve en hızlı yarışçıları Karadeniz kıyılarına gelecek. Yarışmada daha önceki 4 Rusya Grand Prix'inde birinciliği kimseye tattırmayan Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton da olacak.

    Mercedes takımı, 2014'te başlayan yarışların ilki ve 2015'tekini Hamilton'la; 2016'dakini Nico Rosberg'le, 2017'de de Valtteri Bottas'la almıştı. Hamilton, son yarışta pisti 4. olarak tamamlamıştı.

    Hamilton son olarak bu ay başında Singapur'da gerçekleşen unvan yarışında edindiği parlak zaferinin ardından Ferrari'li Sebastian Vettel'i yarışçı sıralamasında 40 puan gerisinde bırakıp en üst sıraya yerleşmişti.

    Singapur'daki yarışta unvanını sağlamlaştıran Hamilton, bir kez daha birinci olup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kupasını almak için yarışacak.

    FERRARİ YİNE DE TEMKİNLİ

    Hamilton bu yarışın ardından tüm zamanların en iyisi olarak görülse de antrenörü Toto Wolff, temkinli davranmakta yarar görüyor. Vettel'in yarışı kazanması halinde Soçi, yarışlar için iyi bir başlangıç olacak.

    Ferrari'nin her yarışta ciddi bir tehdit olacağı uyarısında bulunan Wolff "Her sezon için konsantre olmaya devam edeceğiz. Çok pozitif, enerjik bir zihimiz var. Soçi'deki yarışlarda iyi sonuçlar elde ettik. Fakat Ferrari ve Red Bull'un seri galibiyetimizi bozmak için elinden geleni yapacağına eminiz" dedi.

    Soçi'deki 5.8 kilometrelik yarış pisti, 2014 Kış Olimpiyatları'ndan kalma tesisler ve FIFA 2018 DÜNYA Kupası'na ev sahipliği yapan Fişt Stadyumu'nun bulunduğu Olimpiyat Parkı'nın etrafında bulunuyor. Bir tarafında Kafkas Dağı'nın etekleri ve bir tarafında da Karadeniz kıyıları olan pist, Formula 1 takvimindeki en güzel manzaraları yerlerden biri olma özelliği taşıyor. Bu yıl yarış takvimine göre, Rusya Grand Prix'i daha geçe kalsa da hava tahminleri 23 santigrat derece olarak gösteriliyor.

    Yarış boyunca pistte 53 kez tur atacak yarışmacılar 310 kilometre hıza kadar çıkacak. Şimdiye kadar tur rekorunu elde eden isim geçen yılki yarışı 1.36.844 saniye ile bitiren Finlandiyalı Kimi Raikkonen.

    ‘PİSTİN EŞSİZ BİR DÜZENİ VAR'

    Yarış öncesi görüşlerini paylaşan Red Bull takımının yıldızı Daniel Ricciardo Soçi'deki pistle ilgili ‘çok eşsiz bir düzeni var değerlendirmesini yaptı.

    Ricciardo "Bir noktada araba parkında sürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ama şaşırtıcı derecede eğlenceli bir pist. Sizi sürekli düşünür vaziyette tutan bir düzen" dedi.

    Red Bull'dan bir diğer isim Max Verstappen de pistin eşsiz bir düzeni olduğunu belirterek "Pistten görülen manzaralar ve oteller çok güzel. Bir tarafta dağlar, bir tarafta deniz var" ifadesini kullandı.

    Yarış günü 21 yaşına girecek olan Verstappen, Singapur'daki yarıştan dolayı Soçi'de motor cezasına çarptırılacak, bu da kazanma şansının büyük ölçüde azaldığı anlamına geliyor.

    RUSYA'YI SİROTKİN TEMSİL EDECEK

    Rusya'yı ise Williams'tan Sergey Sirotkin temsil edecek. Ancak bu sezonda yalnızca 1 puan alan Sorotkin'in Rus Formula 1 hayranlarını sevindirmesi beklenmiyor.

    Rusya'nın en popüler tatil noktalarından biri olan Soçi, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Kente yarışlar için 3 gün boyunca 150 bin kadar kişinin gelmesi bekleniyor. Kente gelenlerin sahildeki bar ve kafelerin keyfini çıkarması umuluyor. Yarış sonrası yapılacak partide ise Rus rapçi Basta sahne alacak.

    PUTİN BU YIL DA KATILACAK MI?

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önceki yarışlara katılmıştı. Hatta 2015 yılında Hamilton şampanya patlatırken ıslanmıştı. Ancak Putin'in bu yıl da katılıp katılmayacağına dair bir açıklama gelmedi.

     

    Etiketler:
    araba, yarışma, Mercedes, Formula 1 Grand Prix Rusya, Formula 1, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Soçi, Rusya
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