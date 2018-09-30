Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının galibi 3-0'la Rizespor oldu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetilen karşılaşmada Çaykur Rizespor, 30. dakikada Muriqi'nin kafa vuruşuyla bulduğu golle mücadelede öne geçen taraf oldu.

35. dakikada hızlı hücuma çıkan Çaykur Rizespor, Umar Aminu'nun ayağından bulduğu aşırtma golüyle farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada ise Rize ekibinin kullandığı köşe vuruşunda Samudio iyi yükseldi ve ilk yarının skorunu belirleyen golü attı: 3-0.

Böylelikle, karşılaşma Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.