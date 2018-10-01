Akinfeyev, 111 kez giydiği Rus milli takımı formasına veda etti

‘Tanrının ayağına’ sahip olduğu belirtilen Rus futbolcu İgor Akinfeyev, 111 kez oynadığı Rusya Milli Takımındaki kariyerini sonlandırıp CSKA Moskova’daki görevine odaklanmak istediğini açıkladı.

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Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımının İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesini sağlayacak kurtarışlarıyla ‘Tanrının ayağına' sahip olduğu belirtilen Rus futbolcu Akinfeyev, oyuncusu olduğu CSKA Moskova'nın internet sitesinden kariyeriyle ilgili açıklama geldi.

Akinfeyev, 15 yıldır formasını terlettiği Rusya Milli Takımını bırakma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada "Her hikayenin bir başı ve sonu var. Milli takımdaki hikayem de sonuna geldi. Dünya Kupası'nda Rusya milli takımının kaptanlığını yapmak benim için büyük bir onurdu. Bunun olabileceğini bile hiç düşünmemiştim. Bu muhtemelen kariyerimin zirvesiydi" ifadeleri kullanıldı.

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Akinfeyev, 2 takımda birden oynamanın yarattığı zorluğun giderek arttığını, geçirdiği sakatlanmalar için daha fazla ihtiyacı olduğunu ve yeri artık daha genç meslektaşlarına bırakmanın vaktinin geldiğini ifade etti.

Takımdan içi rahat ayrıldığını da ekleyen Akinfeyev "Rusya'da genç ve ümit eden bir oyuncu nesil oluştu. Gençliğe inanıp onları desteklemeliyiz" dedi.

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Akinfeyev Dünya Kupası'nda İspanyol Iago Aspas'ın attığı penaltıyı kurtararak ülkesini çeyrek finale taşımıştı. Akinfeyev'in ayağıyla yaptığı bu inanılmaz kurtarış Arjantinli eski yıldız futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı eliyle attığı golü hatırlatmıştı. Elini kullandığı halde sayılan gol hakkında konuşan Maradona, golü Tanrı'nın elinin attığını söylemişti. Akinfeyev'in attığı gol de aynı benzetmeye yol açmış ve kalecinin ‘Tanrı'nın ayağına' sahip olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı.

Rus futbolcu milli takımdaki görevine de 2004 yılında başlamıştı.