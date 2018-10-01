Kayıt
16:00 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İgor Akinfeyev

    Akinfeyev, 111 kez giydiği Rus milli takımı formasına veda etti

    © AFP 2018 / Alexander NEMENOV
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ‘Tanrının ayağına’ sahip olduğu belirtilen Rus futbolcu İgor Akinfeyev, 111 kez oynadığı Rusya Milli Takımındaki kariyerini sonlandırıp CSKA Moskova’daki görevine odaklanmak istediğini açıkladı.

    Rusya milli takım antrenörü Stanislav Çerçesov
    © REUTERS / Carl Recine
    Rusya milli takımı, Çerçesov ile nikah tazeledi
    Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımının İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesini sağlayacak kurtarışlarıyla ‘Tanrının ayağına' sahip olduğu belirtilen Rus futbolcu Akinfeyev, oyuncusu olduğu CSKA Moskova'nın internet sitesinden kariyeriyle ilgili açıklama geldi.

    Akinfeyev, 15 yıldır formasını terlettiği Rusya Milli Takımını bırakma kararı aldığını duyurdu.

    Açıklamada "Her hikayenin bir başı ve sonu var. Milli takımdaki hikayem de sonuna geldi. Dünya Kupası'nda Rusya milli takımının kaptanlığını yapmak benim için büyük bir onurdu. Bunun olabileceğini bile hiç düşünmemiştim. Bu muhtemelen kariyerimin zirvesiydi" ifadeleri kullanıldı.

    Rus milli takımından teknik direktör Çerçesov’a doğum gününde bıyıklı sürpriz
    © AFP 2018 / Nelson Almeida
    Rus milli takımından teknik direktör Çerçesov’a doğum gününde bıyıklı sürpriz
    'GENÇLİĞE İNANIP ONLARI DESTEKLEMELİYİZ'

    Akinfeyev, 2 takımda birden oynamanın yarattığı zorluğun giderek arttığını, geçirdiği sakatlanmalar için daha fazla ihtiyacı olduğunu ve yeri artık daha genç meslektaşlarına bırakmanın vaktinin geldiğini ifade etti.

    Takımdan içi rahat ayrıldığını da ekleyen Akinfeyev "Rusya'da genç ve ümit eden bir oyuncu nesil oluştu. Gençliğe inanıp onları desteklemeliyiz" dedi.

    Rus milli kaleci İgor Akinfeyev'in İspanya-Rusya maçında yaptığı ve takımını 2018 Dünya Kupası çeyrek finaline taşıyan penaltı kurtarışı
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Akinfeyev, Rusya'yı çeyrek finale taşıyan kurtarışı önceden çalışmış
    'AKİNFEYEV, KURTARDIĞI PENALTI İLE TAKIMINI ÇEYREK FİNALE TAŞIMIŞTI'

    Akinfeyev Dünya Kupası'nda İspanyol Iago Aspas'ın attığı penaltıyı kurtararak ülkesini çeyrek finale taşımıştı. Akinfeyev'in ayağıyla yaptığı bu inanılmaz kurtarış Arjantinli eski yıldız futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı eliyle attığı golü hatırlatmıştı. Elini kullandığı halde sayılan gol hakkında konuşan Maradona, golü Tanrı'nın elinin attığını söylemişti. Akinfeyev'in attığı gol de aynı benzetmeye yol açmış ve kalecinin ‘Tanrı'nın ayağına' sahip olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı.

    Rus futbolcu milli takımdaki görevine de 2004 yılında başlamıştı.

    İlgili konular:

    Rusya Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü: Mo Salah'a karşı hazırlıklıyız
    İngiltere milli takımı, 52 yıllık hasrete son vermek için Rusya'da
    Rusya milli takımı, Türkiye ile yapılacak dostluk maçı öncesinde antrenman yaptı
    Rusya milli takımı Dünya Kupası hazırlık çalışmaları için Avusturya'da
    FIFA, Rusya Milli Takımı hakkındaki 'doping' soruşturmasını kapattı
    Etiketler:
    İgor Akinfeyev milli takıma veda etti, Rusya Milli Takımı, İgor Akinfeyev, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    tüketici, alışveriş, market
    'Yerli üretim' logolu etiketler raflarda
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet