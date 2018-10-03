'Fenerbahçe'de maçları boykot eden, iyi maaşlı 6 futbolcu var'

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, bu sezon istediği sonuçları almayan ve tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'yle ilgili, önceki gece katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Skorer'in haberine göre Derksen, Fenerbahçeli bazı futbolcuların bilerek isteksiz olduğunu savunarak, "Maçları boykot eden, iyi maaşlı 6 futbolcu var. Bunlar sahada sadece numara yapıyor, işin kolayına kaçıyorlar" dedi.
Derksen, Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili, "İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor. Dolayısıyla şu an için sıkıntı bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.
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