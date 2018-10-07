Türkiye'nin ilk Afrikalı amatör futbol takımı yolda

Her hafta salı ve perşembe günleri Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda saat 08.30'da 1 saatlik antrenmana başlayan Afrikalıların sayısı 30'u buluyor.

Türkiye'ye bir kulüpte top oynayarak futboldaki becerilerini sergilemek isteyen çeşitli işlerde çalışan veya çalışmayan Nijeryalı, Senegalli, Ganalı, Liberyalı, Fildişili ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen futbolcular Türkiyeyi, Türkleri çok sevdiklerini vurguluyor.

Türkçeyi iyi derecede konuşabilen, Türkiye'de 2 yıldan bu yana bulunan Gineli Djibril Bakala Camara çeşitli Afrika ülkelerinden gelen Avcılar'daki futbol tutkunu siyahların Türk futbol takımlarında daha fazla oynayabileceğini söyledi.

Futbol tutkunu arkadaşlarının sürekli antrenman yaparak formda kaldığını, sayılarının her geçen gün arttığını, gelecek haftadan itibaren antrenman günü sayısını 3'e çıkaracaklarını ifade eden Camara, Türkiye'nin yasal işlemlerini tamamlamış ilk Afrikalı amatör futbol takımı için lisans başvuruları yapacaklarını anlattı.