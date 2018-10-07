Ali Koç'tan Volkan Demirel açıklaması

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe'de 3 futbolcu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı kalan oyunculardan kaleci Volkan Demirel hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in tartışılamayacak bir isim olduğunun altını çizen Koç, "Volkan kaptanlık yapan, Fenerbahçeliliği tartışılmayacak efsane bir isimdir. Bu, işin taraftar gözüyle bakılan tarafı. Bir de Ali Koç tarafı var. Volkan Demirel, çok sevdiğim tanıdığım, nikah şahitliğini yaptığım, evine gittiğim tek futbolcudur. Şunu net bir şekilde ifade etmeleyim ki, camiamıza yeni katılmış bir teknik adamın Volkan Demirel gibi birini kadro dışı bırakmasına beni ikna edemezler. Ancak bu kararı yönetim kurulu kararı olarak aldıysak, belli nedenleri vardır" sözleri ile sürece dair açıklamalarda bulundu.

'MECBUREN ALMAMAMIZ GEREKEN BİR KARARDI'

Volkan Demirel ile Alex de Souza'nın kadro dışı kalmalrı arasında bir benzelik olmadığını vurgulayan Fenerbahçe başkanı, "Mecburen almamız gereken bir karardı. İşin vefa tarafına bakmak istiyorum. Bu işi Alex'in ayrılışıyla ilgili benzer tarafı yoktur. Konuların nereye gideceği gelişmelerin nereye gideceği, bundan sonra kaptanın duruş ve tavırlarına, hatta düşünüyorsa bir hata yaptığına, onun geri adım atmasına bağlıdır. Benim bundan sonraki süreçte beklediğim, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in hem kariyerini devam ettirmesi hem de kariyerini hak ettiği şekilde noktalamasıdır" dedi.

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Bunlar anlık alınan kararlar değildir diyen Koç, "Bu kararlar belirli plan program neticesinde alınmış kararlardır. Kimse yönlendirmelere, iddialara, basının gaz vermesine izin vermeden en olumlu şekilde hareket eder. Her zaman söylüyorum, vefanın ne demek olduğunu en çok ben bilirim, en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ AYRINTILI AÇIKLAMA SALI GÜNÜ YAPILACAK

Ali Koç son olarak, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili salı günü geniş bir açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.