Nurmagomedov ile McGregor arasındaki maç olaylı bitti

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.

​POLİS ÇIKAN OLAYLARI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRABİLDİ

Maç sonrası ringin dışına atlaya Nurmagomedov, rakibi McGergor'un ekibine saldırdı. Büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.

'AİLEME, ÜLKEME VE DİNİME HAKARET ETTİ'

Çıkan olaylar hakkında konuşan Khabib Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" dedi.

Khabib Nurmagomedov bat Conor McGregor et perd le contrôle après sa victoire à l'UFC 229 pic.twitter.com/11VkrgO3ej — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) October 7, 2018

​NURMAGOMEDOV'UN ÜNVANI ELİNDEN ALINABİLİNİR

Öte yandan UFC Başkanı Dana White olayların ardından bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını belirtti.

Soruşturma nedeniyle Khabib'e kazandığı 2 milyon dolar henüz verilmeyecek. Hatta Khabib'in şampiyonluğunun elinden alınması da söz konusu. Khabib'in para cezası almasının büyük olasılık olduğu belirtiliyor.

McGregor'ın geçen Cuma organizasyonun fotoğraf çekimlerinde ve tartı sırasında rakibi Nurmagomedov'a saldırmaya çalıştığı belirtildi.