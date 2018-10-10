Ali Koç: 'Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız' dediler

Sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Neyi devraldığımızı unutmayalım. 7-8 haftadan ibaret değil Fenerbahçe. Biz hayal satmadık, uzun soluklu projeden bahsettik. Bundan çok daha iyisini yapacağız. Şüpheniz olmasın" diye konuştu.
Başkanımız Ali Koç: "Ersun Yanal bizim planlarımızın arasında yok." pic.twitter.com/9KYtehePMG— Tek Yol FENER (@TekYolFENER) October 10, 2018
Koç Ersun Yanal'ın takımın başına getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal hocamız planlarımızda yok. Olmayacağına emin, olun. Bu sevdaya son vermenizi rica ediyorum" yanıtını verdi.
Ali Koç, Volkan, Atıf, Dirar'ın kadro dışı bırakılması ve teknik ekipten isimlerin kulüpten gönderilmesine de değindi.
'HATALAR YAPMADIK MI, TABİİ Kİ YAPTIK'
Fenerbahçe TV'de konuşan Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
— 3 maç var ki top bir kere gelmiş gol olmuş. Buradan 6-7 puan kazansak çok farklı konuşuyor olacaktık. Bu yolda iyi oynamayınca da kazanabilmek önemli. Şans yanımızda olmadı. O 2-3 maçta 6 puan çıkarsak bambaşka konuları konuşacaktık. Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırladık. Kora kor mücadele ettik, bana sorarsanız galibiyeti kaçıran bizdik. 8 maçta 8 puan… Sıkıntılı dönem… Bunun içinden çıkacağız
'NEYİ DEVRALDIĞIMIZI UNUTMAYALIM'
— 11 transfer yaptık. Hem gençleştik hem ücretleri düşürdük. Transferler için çok erken diyorum. Zaman gösterecek. Lugano'yu hatırlayın, belki efsane olacak kadar oynamadı ama çok önemli bir isim. Geldiği zamanı hatırlayın. Zaman içinde gördük.
— Skor medyacılığı, skor taraftarı olunca olumsuz sözler söylenebiliyor. Olumlu olarak da geçerli bunlar. Kısa vade üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Hayal kırıklığını, kızgınlığı anlıyorum. Bir suç varsa başta benimdir. Aynı noktadayım.
'FENERBAHÇE'NİN KENDİNE HAS SIKINTILARI VAR'
— Fenerbahçe'nin kendine has sıkıntıları var. FFP mesela. 25 milyonluk satış yaptık. Josef ve Giuliano'yu hoca bırakmak istemedi. Büyük transferler yapmadık. Biz de biliriz para harcayıp ses getirmeyi. Önemli olan bugün değil, orta ve uzun vade. FFP'ye uymak zorundayız. FFP olmasa dahi kulübün durumu nedeniyle bunu uygulamalıyız. Transferlere sabredilmeli. 25 milyona satış yapıp 12-13 milyona 11 futbolcu aldığımız için ben taraftarlardan daha sabırlıyım.
— Beşiktaş, Başakşehir maçlarındanki performanstan memnunum. Zagreb ve Rize kabul edilemez. Bunun dışında üstüne koyarak ilerliyoruz. Umarım kasım ve aralıkta çok mutlu olacağız.
— FFP'den dolayı 25'e kadar kullanabilirdik, 2 satış çok sonra oldu. Finansal sorumluluk açısından burada çok daha temkinli davranıyoruz.
'TARAFTARIMIZIN ÜZGÜN, KIZGIN OLMASINI GAYET İYİ ANLIYORUM'
— Taraftarımızın üzgün, kızgın olmasını gayet iyi anlıyorum. 7 yaşımdan beri maçlara gidiyorum, onları anlıyorum. Hatta zaman zaman fazla taraftar gibi davrandığım için eleştiriliyorum. Samimi olanlara kulak veriyorum. Benim kabul edemediğim bir şey var. Tepki veriyorum, vereceğim. Çubuklu sahada mücadele ettiği zaman yuhalamak, olumsuz tezahüratte bulunmak, girene yuh, çıkana yuh… Alışık olmadığımız bir şey. Geçen sezon seçim süreci boyunca çok tenkit ettim. Hala ifade ediyorum. Ben bu tutumu reddediyorum. 4 sezondur başarı yok, belki ondan dolayı bu sene daha çok tepki var.
— Bu kulübün gerçek sahibi taraftardır. Bunda değişen bir şey yok. Ne biz, ne başka yönetim anlık, kısa vadeli tepkilerle, tezahüratlarla kulübü yönetemeyiz. Böyle olmamalı. Biz yola çıktık, yol haritası çizdik. Tabii ki arada zigzag olacaktır. Ana hedef değişmemiştir. 5-6 puan daha alsak bu kadar umutsuzluk olmayacaktı. Ben ve yönetim kurulu inançlıyız. Bu yolda da devam edeceğiz. Sporcuların başarılı olacağı ortamı yaratmalıyız.
— Bugün görmüşsünüzdür, Buffon diyor ki hayatımda unutamadığım 3 stat var, birisi de Fenerbahçe. O günlere dönelim. Olumsuz tezahürat çok ama çok olumsuz etki yapıyor.
'ERSUN YANAL SEVDASINA SON VERMENİZİ RİCA EDİYORUM'
— Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal planlarımız arasında yok. Ne kendisiyle konuştuk, ne de konuşmayı düşünüyoruz. Spor medyasında bir tarz var, istediğini öne çıkarmak, istemediğini karalamak. Medyada bir kampanya var. Tribünlerin etkilenmesini normal buluyorum. Anlayışla karşılıyorum. Olmayacağını söylüyorum. Benden sonra ne olur bilmiyorum ama bunun pek bir faydası olmuyor. Bu sevdaya son vermenizi rica ediyorum.
— Aykut Hoca ile teknik ekibi konuştuk. Hocamız ekibin iyi olduğunu beyan etti. Comolli de teknik kadroyla konuştu. Onun da raporu olumluydu. Biz yumuşak bir geçiş için teknik kadronun kalmasının orta vadede mantıklı olacağını düşündük. Sonra, Aykut hoca konuştuğumuzda dedi ki, ekibimle yolları ayırırsanız n'olur haklarını koruyun, ben bir yere geçersem yanlarıma alacağım. Sezon açılmasına bir gün kala ekip istifa etti. Sonra Aykut hoca talimat verdi, ekip çalışmaya karar verdi.
— Şimdi burada 4 ayın sonunda neler oldu. Baktığımız zaman belki de keşke 4 ay önce bu adımı atsaydık, bugün bunları konuşmuyor olurduk. Biz ne yapmaya çalıştıysak dirençle karşılaştığımızda değişime inanç olmadığını, eski düzenin devam etmesi gerektiği, bazı oyuncu ve personele yayıldı ve olumsuz etki yarattı.
'HOCANIN CENAZESİNİ TAŞIYACAĞIZ'
— Görevlerine son verdiğimiz antrenörler sorumluluklarını yerine getirmiyordu. Antrenmanlardan sonra maça çıkan oyuncular "Maça yorgun çıkıyoruz" demeye başladı. Bu rahatsızlığın antrenörlere söyledindiği ama Cocu'ya iletilmediği ortaya çıktı.
— Beşiktaş maçı günü soyunma odasında yerde rulo bir halı var. Soruyorlar, 'bu ne' diye. Antrenörlerden biri 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek. Hocanın cenazesini halıya saracağız' diyor.
— Kadro dışı bırakılan oyuncular, kamp ve yemeklerde dahil 'Hocaya karşı safhınızı belli edin' diyecek kadar ileri gittiler.
— Şüphemiz var, içeriden bilgi sızdığına dair bir şüphemiz var. Samandıra'ya girmelerini yasakladık. Niye yasakladık? Ondan sonra kötü şeyler oldu. Hala kabullenmekte sıkıntı yaşıyorum. Bunları niye yaptılar bilmiyorum.
'TÜM BİLGİLERİ DIŞARI SIZDIRMIŞLAR'
— Bu arkadaşların bilgisayarında, ki biz bu aşamada işlem yapmamışız. Görüyoruz ki 28 Haziran'dan itibaren idman programları, verileri, tüm görüntüler video dahil. İstatistik ve raporları dışarıya sızdırıyorlar. Önce kendi maillerine, sonra dışarıya göndermişler. Bu bilgiler kulübün mülkiyeti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Takımın tüm verilerinin dışarıya sızdırıldığını saptadık. pic.twitter.com/1uHoKvsGDM— Az Önce Oldu (@azonceoldu) October 10, 2018
- Samandıra'da tüm bilgiler hard-diskler'de saklanıyor. Geçen senenin tüm idman ve performans dataları silinmiş. Niye dediğimizde 'yeterli hafıza yok' dediler.
— Niye bunlar önemli? Geçen sezon eylül ortası, ekim başında oyuncunuzun idman performansı nasıldı, bunlar yok, karşılaştırma imkanı yok. Sanayide böyle bir şey olsa, biz buna endüstriyel casusluk deriz. Her zaman her şeyi aynı anda söylemiyorum. Bakalım ne söyleyecekler. Daha var söyleyeceklerim, şimdilik duruyorum.
'AATIF VE DİRAR, CİDDİYETSİZLİK NEDENİYLE KADRO DIŞI KALDI'
— Müjdat Yetkiner bana ve bana oy veren kongre üyelerimize hakaret etti.
— Kayseri maçı sonrası soyunma odasında konuştuk. Aatıf da konuşanlar arasındaydı. Aatıf dedi ki takım olamadık, bu takım zayıf, geçen sene de zayıftık. Düşüncesi bu olabilir. Basına çıkan iddialar saçma sapan iddialar. Nabil Dirar kadroya giremeyince, bu konu Aatıf için bir memnuniyetsizlik sebebi oldu. Takım içinde gruplaşmalar var. Bu da gruplardan biri. Aatıf Dirar'ın oynaması için lobi yaptı. Olabilir, ama bu olmadığı zaman işini yine de en iyi şekilde yapman lazım.
— Volkan konusunu ayrı tutmak istedim. Pazar günü de geniş bir açıklama yapmıştım. Ben ne demiştim? Fenerbahçe için Volkan, Ali Koç için Volkan. Fenerbahçe için Volkan, aidiyet duygusu tartışılmaz yüksek. Çoğu zaman haksız yere, deplasmanlarda başka yerlerde hakaret yedi. Bir de Ali Koç açısından Volkan var. Ben tanıdığımda 19-20 yaşındaydı. İyi bir baba, çok iyi bir baba. Ben nikah şahitliği yaptım düğününde o tarafı da benim için özel. Her anlamda baktığım zaman zor bir karardı. Üstüne basarak söylüyorum, ne Comolli ne de Cocu bana inanmadığım bir kararı aldıramaz.
'VOLKAN DEMİREL BANA SAYGISIZLIK YAPTI'
— Kayseri maçından sonra takım olamadık gruplaşmalar var dedi. Ben içi dışı bir insanı severim. Volkan da öyle. Ama biz sözleşmesini uzatırken ana isteğimiz ekip ruhuna, yeni ekibe yardımcı olmaya, bunun bayraktarılığını yapmasını istedik, aksi olmadı ama bunu da yapmadı. Sen naptın takım olmak için, takımı bir araya getirdin mi, Comolli'ye bir şey dedin mi? "Yok rahatsız etmek istedim" dedi.
— Volkan Demirel, Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Bana ve başkan vekilimize saygısızlık yaptı.
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