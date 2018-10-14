A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti: Rusya 2-0 Türkiye

Soçi'de oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde Hakan Çalhanoğlu ile rakip defansı eksik yakalayan Türkiye, yıldız ismin pas vermekte gecikmesi nedeniyle pozisyonu kullanamadı.
GOLÜ FENERBAHÇE OYUNCUSU ATTI
Maçın genelinde pek varlık gösteremeyen Türkiye karşısında Rusya, 78'de Cheryshev ile 2. golü buldu. Dünya Kupası'nın yıldızları arasında yer alan Cheryshev sol kanattan gelen pasa net bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı.
TÜRKİYE 3 PUANDA KALDI
Karşılamada başka gol olmadı ve Rusya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Böylece Rusya 7 puana yükselirken, Türkiye 3 puanda kalarak son maçlar öncesinde liderlik şansını kaybetti.
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