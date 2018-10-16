Başakşehir'den Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası

Medipol Başakşehir kulübü şarkıcı Berkay ile kavgası yargıya taşınan Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin lira para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."

Başakşehir'in verdiği 2.5M TL, tesadüfi bir bedel değil… FIFA'nın ceza talimatnamasine göre teknik olarak verilebilecek en yüksek ceza. Bu da kulüp olarak Arda Turan'a verilebilecek en net mesajdır. Motivasyonunun 'futbol' olmadığı açık birisine verilecek en büyük ceza budur. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) 16 Ekim 2018

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