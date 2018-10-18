Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber

© REUTERS / Murad Sezer Galatasaray'dan Fatih Terim kararı

Galatasaray'dan Bursaspor ile oynanacak mücadele öncesi oyuncuların sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Onyekuru'nun Bursaspor maçında forma giymeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, milli takım arasında oynanan maçlarda sakatlanan Younes Belhanda ve Garry Rodrigues ile sakatlığı devam eden Ryan Donk hakkında da bilgi paylaşıldı.

​Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 19 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray — Bursaspor karşılaşması öncesi mevcut ve milli takımlardan dönen futbolcularımızla ilgili güncel durum ve sağlık raporu aşağıda sunulmuştur. Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir. Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir. Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir. Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

© Fotoğraf : Twitter Galatasaray'dan 'UEFA'dan men' açıklaması

UEFA'nın Galatasaray hakkında aldığı yeniden inceleme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, UEFA konusunda gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Riva'daki arazisine yapılacak konutların tanıtımının ardından basın mensupları ile sohbet gerçekleştirdi.

'CEZA BEKLEMİYORUZ AMA…'

Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurduklarını söyleyerek, "Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

© Fotoğraf: Twitter Galatasaray, Emre Akbaba'nın bonservisini ödemek için daire satmak zorunda iddiası

Başkan Cengiz, sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba'nın bonservis bedeli için destek vereceğini açıklayan inşaat firmasından herhangi bir ödeme almadıklarını belirtti. Mustafa Cengiz, forvet transferinin yapılmamasında sorumluluğun kendilerinde olduğunu vurgulayarak, "Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde" dedi.

Devletin bütün kulüplere destek olduğunu ifade eden Cengiz, "Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı verdik. Devlet diğer büyük kulüplere de destek veriyor. Bu konuda algı oluşturuyor" açıklamasını yaptı.