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    Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti

    Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Henry Onyekuru
    © AFP 2018 / MIGUEL RIOPA
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    Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılı takım yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişikliği hakkını da bu devrede kullandı.

    Bursaspor müsabakanın 63. dakikasında Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, Galatasaray rakibine 77. dakikada Eren Derdiyok ile karşılık verdi.

    Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürürken, Bursaspor ise puanını 9 yaptı.

    'YENİLMEZLİK SERİSİNİ 24 MAÇA ÇIKARDI'

    Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

    Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

    Galatasaray
    © AA /
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    Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, 2'inden beraberlikle ayrıldı.

    'EVİNDE 16 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ'

    Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 16 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

    Sarı-kırmızı takım, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16 maçı kazanmıştı.

    Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın sahasındaki 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

    Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun ortasında görev başlayan Fatih Terim yönetiminde sahasında ilk kez puan kaybetti.

    SERDAR, FEGHOULİ VE FERNANDO MAÇA DEVAM EDEMEDİ

    Galatasaray, yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişiklik hakkını da maçın ilk yarısında kullanmak zorunda kaldı.

    Sarı-kırmızılı futbolcular Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, ilk yarıda geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

    Karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Maicon Roque oyuna dahil oldu. Sağ baldırındaki çekme nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli de 21. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Maçın 39. dakikasında yine baldırından sakatlık geçiren Fernando Reges'in yerine ise 42. dakikada Selçuk İnan oyuna girdi.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serdar Aziz, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Bursa, İstanbul, Türkiye
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