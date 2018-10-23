'Fenerbahçe'de Arap kalkışması var' iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Spor Toto Süperlig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe ile ilgili olarak "İçeride büyük kavgalar olduğunu biliyoruz. Arap Baharı'ndan ya da 'Arap Kalkışması'ndan bahsediliyor. Kuzey Afrikalılardan gelen bir tepki, gruplaşma, tavır alma gibi bir şeyler var" iddiasını ileri sürdü.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündeminde yaşanan olayları değerlendirdi.

9. hafta sonunda 9 puanda kalan Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında da puan kaybetmesi üzerine konuşan Altaylı, "Fenerbahçe dibe demir atmış durumda, millet birbirlerine espriler yapıyor. Fenerbahçeli olsam durumdan memnun olmam. Fenerbahçe'nin futbolunda arada düzelme olur gibiydi ancak bu hafta o da geriye gitti. Fenerbahçe'de şaşkın ördek hali var" dedi.

© AA / Hakan Burak Altunöz Ali Koç'un 'Fenerbahçe paramparça' açıklamasının detayları ortaya çıktı

"Kulüplerdeki başarı unsurlarından bir tanesi içerideki huzur, takım olma halidir. Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde futbolcular mutsuzdu" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

— Fenerbahçe'de de futbolcuların sahaya çıkarken suratlarından mutsuzluk akıyor, bu Beşiktaşlı futbolcularda da baş göstermeye başladı. Fenerbahçe'de yönetim öyle şeyler yapıyor ki bu mutsuzluğu artırmaya çalışır gibi. Felaket haberler geliyor. İçeride büyük kavgalar olduğunu biliyoruz. Arap Baharı'ndan ya da 'Arap Kalkışması'ndan bahsediliyor. Kuzey Afrikalılardan gelen bir tepki, gruplaşma, tavır alma gibi bir şeyler var. Bunlar iyi şeyler değil. Ali Koç'un gelirken söylediklerini alt üst etmesi. 'Soyunma odasına inmem'den soyunma odasından çıkmam noktasına gelmesi Fenerbahçe'yi yaralayan şeyler.

'SOYUNMA ODASI, BAŞKANLAR İÇİN DEPLASMANDIR, FUTBOLCULARI KULÜBE ÇAĞIRIRSIN, GEREKİRSE 25 DAKİKA KAPINDA BEKLETİRSİN AMA SOYUNMA ODASINA İNEMEZSİN'

Ali Koç'un futbolculara "Fenerbahçe kümeye diye bağırıyorlar, utanmıyor musunuz?" dediği iddialarını yorumlayan Altaylı, "Başkan bunları söyleyebilir de 'Soyunma odasına inmem' diyen başkanın bunu kulüpte söyleyebilirdi, soyunma odasına inmesine gerek yok. Soyunma odası, başkan için deplasmandır, orası senin yerin değil. Futbolcularla bir şey konuşacaksan yönetim kurulu odasında konuşursun, holdingine çağırırsın. Gerekirse kapının önünde 25 dakika bekletirsin, sonrasında ağzından geleni söylersin. Ama soyunma odasına inmezsin, hele de bunu yapmam dediysen. Bu teslim bayrağını çekmektir, yanlış işlerdir" diye konuştu.