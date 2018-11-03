Fenerbahçeli futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti

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Derbi sonrası stattan ayrılıp Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Fenerbahçeli yönetici ve futbolcular, Koray Şener'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Bazı futbolcuların bu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve diğer bazı futbolcular ile yöneticiler daha sonra hastaneden ayrıldı.

Bir grup Fenerbahçeli taraftar da Koray Şener için hastane önünde bekliyordu.

kalpten gidicem ondan eminim bu takima kalp dayanma — koray şener (@koraysener1907) 7 Eylül 2014

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelen Koray Şener, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar ise devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

Koray Şener'li tezahürat paylaşımı yürekleri dağladıhttps://t.co/1XYMVp9Jbo pic.twitter.com/Sqv65PEo1r — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 2 Kasım 2018

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