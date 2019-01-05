'Beşiktaş, Milanlı Zapata ile büyük ölçüde anlaştı'

Beşiktaş’ın, Milanlı stoper Cristian Zapata ile de büyük ölçüde anlaştığı ileri sürüldü.İddiaya göre, transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

© AA / Mustafa Çiftçi Burak Yılmaz'ın bonservisi açıklandı

Transferde ilk bombayı Burak Yılmaz'ı alarak patlatan Beşiktaş'ın, Milanlı stoper Cristian Zapata ile de büyük ölçüde anlaştığı ileri sürüldü.

32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyla el sıkışan Siyah-Beyazlı yönetimin, İtalyan kulübü ile de bonservis pazarlığında son aşamaya geldiği iddia edildi. Buna göre, transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Milan'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Zapata, 9'u Serie A, 5'i de Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 11 maçta görev yapıp 1 gol kaydetti.