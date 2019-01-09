Emre Belözoğlu: Bazı arkadaşlarım futbolu bırakıyor, bir bakıyorum 2 ay sonra göbeği salmış

Emre Belözoğlu, Sabah'tan Volkan Demir'e konuştu.

Takımı hakkında "Öndeler ama yapamayacaklar" algısının bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Bu bizim için iyi. Bunun içinde birazcık gizli hayranlık yattığını düşünüyorum. İyi bir kadromuz var ama ekonomik olarak 4 takımın gerisindeyiz. Futbol kimsenin tekelinde olmasın elbette ama şirketleşmenin önünün açılması gerekiyor" dedi.

"Başakşehir'in yakaladığı başarıyı yakalayabileceklerini diğer takımlara inandırdık. 'Şampiyon olsa kim tura çıkacak' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. 5 yıllık bir kulüpten bahsediyorsunuz" ifadesini kullanan Belözoğlu, şöyle devam etti:

— Her yıl şampiyonluğa oynuyor. Taraftarımız başarıyla ve iyi oyuncu gelmesiyle artabilir. Robinho'dan beklentimiz yüksek. Şampiyonluk için böyle havaları teneffüs etmiş oyunculara ihtiyaç var. Ligde 51 puanın 42'sini alacak takım var mı düşünmek lazım! Futbolu bırakıp bırakmama konusunda kesin karar vermedim. Önümde 6 aylık bir süre var. Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı'yı tanıdıktan sonra teknik direktörlüğe karşı olan tabumu yıktım. Hoca olabilirim. Sportif direktörlük de yapabilirim ama bu sistemin oturması için federasyonun desteklediği bir yapı oluşmalı. İngilizce, İtalyanca, biraz İspanyolca biliyorum. Futboldan sonra dilleri geliştireceğim. Bazı arkadaşlarım futbolu bırakıyor, bir bakıyorum 2 ay sonra göbeği salmış. Ben o motivasyonu kaybedemiyorum. Yani bıraksam da hayata karşı tutkumu kaybedemem.