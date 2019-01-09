Emre Belözoğlu: Bazı arkadaşlarım futbolu bırakıyor, bir bakıyorum 2 ay sonra göbeği salmış

Emre Belözoğlu, Sabah'tan Volkan Demir'e konuştu.
"Başakşehir'in yakaladığı başarıyı yakalayabileceklerini diğer takımlara inandırdık. 'Şampiyon olsa kim tura çıkacak' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. 5 yıllık bir kulüpten bahsediyorsunuz" ifadesini kullanan Belözoğlu, şöyle devam etti:
— Her yıl şampiyonluğa oynuyor. Taraftarımız başarıyla ve iyi oyuncu gelmesiyle artabilir. Robinho'dan beklentimiz yüksek. Şampiyonluk için böyle havaları teneffüs etmiş oyunculara ihtiyaç var. Ligde 51 puanın 42'sini alacak takım var mı düşünmek lazım! Futbolu bırakıp bırakmama konusunda kesin karar vermedim. Önümde 6 aylık bir süre var. Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı'yı tanıdıktan sonra teknik direktörlüğe karşı olan tabumu yıktım. Hoca olabilirim. Sportif direktörlük de yapabilirim ama bu sistemin oturması için federasyonun desteklediği bir yapı oluşmalı. İngilizce, İtalyanca, biraz İspanyolca biliyorum. Futboldan sonra dilleri geliştireceğim. Bazı arkadaşlarım futbolu bırakıyor, bir bakıyorum 2 ay sonra göbeği salmış. Ben o motivasyonu kaybedemiyorum. Yani bıraksam da hayata karşı tutkumu kaybedemem.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)