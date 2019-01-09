İddia: Süper Lig'den birçok takım Sabri Sarıoğlu'nun peşinde

Galatasaray ile yollarını 2017-2018 sezonunun başında ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor.

Süper Lig'de şu ana kadar forma giydiği 383 maçta 14 gol ve 42 asist üreten Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.

Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi. 🔗[DHA] pic.twitter.com/csv4dzuD4c — Sporx (@sporx) 9 Ocak 2019

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