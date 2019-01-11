Andy Murray tenisi bırakıyor

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini söyledi.
Geçen yıl kalçasından sakatlandığını hatırlatan Murray, kariyerine Temmuz ayında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son vermek istediğini ancak artık bundan emin olmadığını belirtti.
31 yaşındaki Murray, "4-5 ay daha acı çekerek oynayabilir miyim, bilmiyorum" dedi.
6 AYDA 14 MAÇA ÇIKABİLDİ
Murray, kariyerini uzatabilmek umuduyla Ocak 2018'de kalçasından ameliyat oldu fakat eski formunu yakalayamadı.
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