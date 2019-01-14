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    Rus baitloncu Aleksandr Loginov

    Doping yüzünden 2014'te ceza alan Rus biatloncu Loginov, Almanya’da altın madalya kazandı

    © AFP 2018 / Robert Michael
    Spor
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    Doping yüzünden 2014’te iki yıl müsabakalardan men edilen Rus biatloncu Aleksandr Loginov, Uluslararası Biatlon Federasyonu’nun (IBU) Almanya’nın Oberhof şehrinde düzenlediği dünya şampiyonasında 10 kilometrede birinci geldi. Ancak sporcunun başarısı, doping geçmişi yüzünden müsabakaya katılan diğer atletler tarafından hoş karşılanmadı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Sergey Guneev
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    Rus biatloncu Aleksandr Loginov, 2014'te iki yıl müsabakalardan men edildikten sonra Oberhof'ta düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya aldı. Şampiyonaya katılan diğer sporcular durumu hoş karşılamadı. Yarışmada altıncı olan Fransız atlet Martin Fourcade, Rus atletin başarısını ‘rezalet' olarak nitelendirdi.

    Loginov'un yarışmaya katılmış olmasını kabul ettiğini belirten Fourcade, Rus atletin doping kullanımından dolayı özür dilemediğini, bu yüzden zaferinin aslında rezalet olduğunu söyledi.

    Müsabakada üçüncü gelen İsveçli Sebastian Samuelsson da Rus atletten özür talep etti. "Eğer doping yaptıysanız burada yeriniz yoktur" diyen Samuelsson, Loginov'un özür dilemediğine dikkat çekti.

    LOGİNOV: YANIT VERMEYECEĞİM

    Picture of the logo of World Anti-Doping Agency (WADA)taken on September 20, 2016 at the headquarter of the organisation in Montreal.
    © AFP 2018 / Marc BRAIBANT
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    Norveçli yayın kuruluşu NRK'ya konuşan Loginov ise, olumsuz yorumlara cevap vermeyeceğini belirtti. Loginov, Martin Fourcade ile şahsen sohbet edebileceğini, bütün meseleleri konuşabileceğini belirterek, bundan başka söyleyecekleri olmadığını ekledi.

    Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Loginov'un başarısına rağmen doping günahından kurtulamadığını yazdı.

    Biatlonda sekiz kez dünya şampiyonu olan Norveçli sporcu Ole Einar Bjorndalen, Loginov'un ‘cezasını çektiğini' vurgulayarak "Onun geri gelmiş olmasına saygı duymalıyız" ifadesini kullandı.

    Uluslararası spor davalarına bakan ünlü avukat Locien Valloni de Loginov'u savundu:

    ABD Adalet Bakanlığı
    © Wikipedia /
    ABD, 7 Rus istihbarat üyesini OPCW ve WADA'yı hacklemekle suçladı
    "Herkes, bütün basın ve medyanın aslında biraz Rusya'ya karşı olduğunu biliyor."

    Rus biatloncular Loginov, Maksim Tsvetkov, Yevgeniy Garaniçev ve Dmitriy Malışko, 13 Ocak'da 4x7.5 kilometrede altın madalya kazanmıştı. Aynı gün Rusya kadınlar ekibi de zafere ulaşmıştı.

    Loginov, Kasım 2014'te doping testinde kanın oksijen taşıma kapasitesini arttıran Erythropoietin (EPO) bulgusuna rastlandığından tüm antrenman ve müsabakalardan uzaklaştırılmıştı. Uluslararası Biatlon Federasyonu 9 ay sonra Loginov'un 25 Kasım 2016'ya kadar tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermişti.

    Etiketler:
    Doping, Erythropoietin (EPO), NRK, Uluslararası Biatlon Federasyonu, Dmitriy Malışko, Yevgeniy Garaniçev, Maksim Tsvetkov, Locien Valloni, Ole Einar Bjorndalen, Sebastian Samuelsson, Aleksandr Loginov, Oberhof, Almanya, Rusya
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