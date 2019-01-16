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22:46 16 Ocak 2019
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    Gareth Bale

    Bale'in Real Madrid kariyerini Brexit belirleyecek: Yıldız oyuncu çalışma iznini kaybedebilir

    © AFP 2018 / Giuseppe CACACE
    Spor
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    Galli futbolcu Gareth Bale'in Real Madrid kariyeri İngiltere ile Avrupa Birliği (AB)arasında Brexit süreci yüzünden tehlikede. İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreci tamamlanmadan önce AB ülkelerinde çalışan İngiliz vatandaşlarının çalışma haklarını koruyan bir anlaşma yapamazsa, yaklaşık 800 bin kişi Bale'de çalışma iznini kaybedecek.

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    İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Galli oyuncu Gareth Bale'in kulüpteki geleceği İngiliz basınındaki iddiaya göre İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinin muhtemel bir sonucu olarak tehlike altında olabilir.

    ESPN'deki habere göre, eğer İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış sürecinde yurt dışında çalışan İngiltere vatandaşları ile ilgili bir anlaşmaya varamazsa, AB'deki yaklaşık 800 bin kişi gibi Gareth Bale da İspanya'daki çalışma ve yaşama iznini kaybedecek.

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamada reddedilmişti. Bu anlaşmanın reddedilmesinden sonra İngiltere'de çalışan AB vatandaşları ile AB'de çalışan İngiliz vatandaşlarının vize sorunları yaşayabileceği öngörülüyor.

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    ESPN'e konuşan İngiltere'nin Madrid Büyükelçiliği yetkililerinin, 2018'in Kasım ayında imzalanan Çıkış Anlaşması'nın, AB'de çalışan ve yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarını koruyacağının altını çizdiği belirtildi.

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    Öte yandan büyükelçilik yetkilileri, aralarında Bale ve Manchester City'nin Girona'da kiralık olarak top koşturan İngiliz pasaportlu oyuncusu Patrik Roberts'inde olduğu İspanya'da yaşayan ve sayıları yaklaşık 300 bini bulan İngiliz vatandaşlarının çalışmaya ve yaşama devam edebilmeleri için izne ihtiyaç duyacaklarını duyurdu.

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    ESPN'in İspanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynağa dayandırdığı açıklamaya göre, federasyon yetkilileri, Brexit'in İspanya'da oynayan İngiliz pasaportlu futbolcuların durumların etkileyebileceğinin farkında olsa da siyasetçilerin atacağı net adımları beklemek zorunda olduklarından ötürü herhangi bir resmi girişimde bulunmadıkları belirtildi.

    Galli oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Real Madrid forması altında 23 maçta 10 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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    Etiketler:
    Brexit, Avrupa Birliği (AB), Real Madrid, Gareth Bale, İspanya, Galler, İngiltere
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