Galatasaray'dan transfer açıklaması: Umulmadık bariyerler çıkabilmektedir

Üç gün önce Çin futbol takımlarının kamp yaptığı Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın bugün İstanbul'a eli boş döndüğü haberleri geldi.

Ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

© AA / Galatasaray'dan forvet açıklaması: Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarımız kısa süre içerisinde sonuçlanmak üzere

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz."

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Spor basınına göre Sarı Kırmızılı idareciler, Dubai'de özellikle Çin takımlarında top koşturan Alexandre Pato ve Alan Carvalho için bir dizi görüşme yürüttü.

Abdurrahim Albayrak, İstanbul'a dönüşte havaalanında yaptığı açıklamada forvet transferi için ümitvar mesajlar vermeye çalıştı.

Abdurrahim Albayrak: "Alan ve kulübüyle anlaştık. Her şey yolunda. Pato ile görüşmeler de çok iyi gidiyor. 'Halletmem gerekenler var' dedi, bekliyoruz. Aşağı yukarı 10 futbolcuyla diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaç tanesini Galatasaray'a kavuşturacağız." pic.twitter.com/ybZgtBmDS3 — Galatasaray Video (@GSarayVideo) 23 Ocak 2019

​'YA FORVET YA İSTİFA'

Ama kulüpten bariyer açıklaması yayımlanır yayımlanmaz Cim Bom Bom taraftarı 'bariyer' sözü üzerinden yönetime "Asıl bariyer sizsiniz" tepkisini gösteren ve 'ya forvet ya istifa' çağrısı yapan paylaşımlara başladı.

Spor yorumculuğu yapan eski futbolcular bile tepki gösterdi.

Umulmadık bariyerler mi🤔 ya bu nasıl bir bariyer ya.. Planlı programlı yürümezsen,günlük hareketler yaparsan her yer bariyer olur sana…Neyin arayışı yaaaa,liste verdi hoca size,liste… — Evren TURHAN (@evrturhan) 23 Ocak 2019

Ya kulüpten bariyer açıklaması var,Abdürrahim Albayrak anlaştık diyor..neler oluyor anlamış değilim..bu nasıl bir iletişimsizlik… — Evren TURHAN (@evrturhan) 23 Ocak 2019

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