İlk 30’daki tek Türk takımı: Beşiktaş Avrupa Para Ligi'nde

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 2017-18 sezonunda 20 en zengin kulübün toplam geliri yüzde 6 oranında artarak 8.3 milyar Euro'ya çıktı.
Kulüplerin sadece gelirlerine bakan, borçlarını dikkate almayan sıralamada ilk 10'da İngiliz Premier liginden ilk kez altı takım yer aldı.
Rapora göre, Real Madrid, Barcelona'ndan 60.5 milyon Euro daha fazla gelir elde etti.
Kulüp, geçen Mayıs'ta Kiev'de oynanan maçta Liverpool'u 3-1 yenerek arka arkaya üç kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmıştı.
Şampiyonluğun, kulübün gelirlerini artırmasında büyük paya sahip olduğu belirtiliyor.
İLK BEŞTE HANGİ KULÜPLER VAR?
Manchester City'yi Paris St-Germain, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Tottenham Hotspur izliyor.
Diğer İngiliz kulüplerinden Everton 17., Newcastle United 19'uncu ve West Ham United 20. oldu.
Listedeki en zengin 20 kulübün tamamı, beş büyük Avrupa liginden. İlk 20'de İtalya'dan dört, Almanya ve İspanya'dan 3'er, Fransa'dan da bir kulüp var.
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