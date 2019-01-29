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00:58 29 Ocak 2019
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    Ali Koç

    Ali Koç: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

    © AA / Metin Pala
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

    Fenerbahçe, ligde 77 gün sonra 'Mehmetleriyle' kazandı
    © AA /
    Fenerbahçe, ligde 77 gün sonra 'Mehmetleriyle' kazandı
    Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, yönetime geldiklerinden beri kendilerine has bir yaklaşımda olduklarını belirtti.

    Bardağı hep yarı dolu görmeye çalıştıklarını belirten Koç, "Sevgide, saygıda kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Fakat bu zaman zaman zafiyet olarak görüldü. Görüyorum ki bu duruşumuz, yaklaşım tarzımız; mevcut koşullarda futbola biraz aykırı olsa da değişmeyecek olan bu tavrımız bazı çevreler, bazı odaklarca hem içeriden hem dışarıdan çok farklı yerlere çekildi. Farklı şekilde algılandı. Biz bu şekilde yaptığımız işlerde Fenerbahçe Kulübü olarak örnek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sevgi ve saygı konusunda da hep örnek bir tutum içinde olmaya çalıştıklarını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

    "Görüyorum ki işler kötü gittiği zaman hem içeride hem dışarıda bu işi farklı yerlere çekmeye çalışan odaklar ile karşı karşıyayız. Biz bu yola çıktığımız zaman her türlü riski, her türlü tehlikeyi göğüslemeyi göz önünde bulundurarak yola çıktık. Bunlar bizi hedefimizden doğru bildiğimiz yoldan kesinlikle saptırmayacak. Şunu da bilmenizi isterim ki artık bir yerde de yeter dememiz lazım. Bunlarla ilgili ben net bir şekilde Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacağım. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne yazılırsa yazılsın ne çizilirse çizilsin Fenerbahçe Kulübünde evet futbol çok kötü gidiyor ama çok iyi giden işler de var. Ben her zaman söylediğim gibi futbolda işler iyi gitmediği zaman diğer işler göz ardı edilebiliyor. Bu yoldan, doğru bildiğimiz hedeften şaşmayacağız. Sonuna kadar buradayım. Camiam benim arkamda olduğu müddetçe her şeyi göğüsleyebilirim. Bugün yapılan haberlerde bazı noktalara dikkat çekiliyordu. Doğru olduğunu da düşünmüyorum. Ne hikmetse sanki söz birliği yapılmış gibi son birkaç gündür üstümüze, bence haddinden fazla saldırılar yapılıyor. Bu bizi sadece güçlendirir, kamçılar. Taraftar arkamızda olduğu müddetçe biz her şeyi göğüsleyecek kapasitede, güçte insanlarız. Bu konuda da inatçıyız. Yüksek Divan Kurulu'nda net bir şekilde bunlara değineceğim".

    'ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

    Fenerbahçe taraftarı: “Koskoca Feneri ne hale getirdiniz”
    İHA / Aydemir Kadıoğlu
    Fenerbahçe taraftarı: Koskoca Feneri ne hale getirdiniz
    Ali Koç, Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan sonuçla şanssızlıklarını kırdıklarını düşündüğünü ifade etti.

    Çok önemli 3 puan aldıklarını aktaran Koç, "Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Niye sevinçliyiz çünkü şanssızlık mı dersiniz uğursuzluk mu dersiniz ne derseniz deyin kötü futbolun yanında birçok değişken, birçok olumsuz gelişmeler bir türlü istediğimiz sonuçları elde edemiyorduk. O yüzden bu gece o şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyoruz, o yüzden mutluyuz. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz konuma baktığımız zaman mutlu olacak çok fazla bir şey yok ama biz inanıyoruz ki bu galibiyetle beraber artık bir seri yakalayacağız. Önümüzdeki 4 maçta bu da dahil 10 veya 12 puan almak çok önemli, alacağımızı da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Çok yakışıksız haberlere ve köşe yazılarına maruz kaldıklarını belirten Ali Koç, yerden yere vurulduklarını dile getirdi.

    En çok kendi kanallarında (FB TV) eleştirildiklerinin altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle konuştu:

    Sahasında Ümraniyespor'a kaybeden Fenerbahçe kupadan elendi
    Sahasında Ümraniyespor'a kaybeden Fenerbahçe kupadan elendi
    "Saygı duyuyorum, her türlü eleştiriye açığız. Biz en çok kendi kanalımızda eleştiriliyoruz. Eleştiriye açık olmasak FB TV'de çıkıp kendimizi eleştirmezdik. Her şeyin bir sınır olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu sene değil Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşarken 1 dakika olsun Fenerbahçe'yi içeride veya dışarıda yalnız bırakmadıkları için. Zaman zaman kızsalar da konunun bütünlüğüne baktığınız zaman her daim hem kulübün hem yönetimin hem başkanın yanında oldular. Sadece bu gece için değil bütün sezon için teşekkür etmek istiyorum. Kolay değil her taraftar her camia bunu başaramaz. Sonuçlar bu kadar kötüyken her zaman yanımızda durdular. Allah onlardan razı olsun. En çok üzüldüğüm konu her zaman dediğim gibi taraftarların çektiği çile, onlara karşı mahcup olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Hele o deplasmanlara otobüslere binip saatlerce yolculuk, saatlerce tribünde kalma ve bunun sonunda mutsuz bir skorla dönmenin ne kadar zor bir iş olduğunu yaşayan bilir. Huzurunuzda onlara da teşekkür etmek istiyorum".

    'ENTERESAN KARARLAR VARDI'

    Maçta, Mehmet Ekici'nin bir pozisyonunun penaltı, Hasan Ali Kaldırım'a verilen sarı kartın da yanlış olduğunu savunan Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Bugün enteresan kararlar vardı. Mehmet Ekici'ye yapılan bize göre net penaltı. Hasan Ali'ye verilen bir sarı kart var. Bunun gibi ince ince ufak ufak ama katılmadığımız yanlış olduğunu düşündüğümüz noktalar vardı. İnşallah doğru bir şekilde 3,5 dakikalık görüntüler özetlenir. Kamuoyu net bir şekilde bunları görür ona göre karar verir. Yüksek Divan Kurulu'nu dikkatle izlemenizi istiyorum. Çünkü her şeyin bir sınır var. Zaman zaman insanların sabrı taşar. Böyle, efendiliğimizin, saygı ve sevgide kusur etmemenin zafiyet olarak görülmemesini sizlerden rica ediyorum".

    Etiketler:
    TFF, Fenerbahçe, Ali Koç, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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