Cedi Osman, All-Star'da: Genç oyuncu Dünya Karması forması giyecek

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın, NBA All-Star haftasında 'Yükselen Yıldızlar' maçında Amerika karşısında Dünya Karması kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Cedi Osman, gece Wizards karşısında 26 s, 5 r, 6 a, 2 tç ile oynayıp Cavaliers’a üst üste 2. galibiyette büyük katkı verdi. Cedi son 4 maçta 25, 29, 17 ve 26 sayı ile oynadı. Bugün de All-Star Rising Star maçında Dünya Karması kadrosuna alındığı açıklandı. Tebrikler @cediosman pic.twitter.com/pJV1XZ5zei — Caner Eler (@canereler) January 30, 2019

​ABD Karması'nın kadrosu Jarett Alen, Marvin Bagley, Lonzo Ball, John Colins, De'Aaron Fox, Jaren Kackson Jr, Kyle Kuzman, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Traye Young şeklinde oldu.

Dünya Karması'nda ise Cedi Osman, OG Anunoby, Bogdan Bogdanovic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie yer alacak.

Cedi thanks his teammates for helping him get selected to the Rising Stars Challenge. pic.twitter.com/7VjiXHKe3x — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) January 30, 2019

Washington Wizard karşılaşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cedi Osman, "Gerçekten çok mutluyum. All-Star'da olmak benim için büyük bir deneyim olacak. Parkede birçok harika oyuncuyla birlikte oynayacak olmaktan ötürü sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

CEDİ BAŞARILI PERFORMANSINI WASHİNGTON WİZARD KARŞISINDA DA SÜRDÜRDÜ

© REUTERS / Sergio Estrada-USA TODAY Sports LeBron James: Cedi Osman ve Ante Zizic içki içmiyor, kendileri kaybetti

Öte yandan Osman, Washington Wizards karşısında 36 dakika süre aldı.

Başarılı basketbolcu, Play-off mücadelesi veren Wizards karşısında 26 sayılık, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile maçı tamamladı.

Karşılaşmada Jordan Clarkson ise 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Ocak ayında mükemmel bir çıkış yakalayan ve 100-94 mağlup oldukları Miami Heat karşılaşmasında da 29 sayıyla kariyer rekoru kıran Cedi Osman, son 4 maçta sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı ile oynadı.