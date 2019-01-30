Sarı Kırmızılılarda forvet bilmecesi çözüldü: Diagne, Galatasaray'da

Forvet transferi için çalışan ve son günlerde gaza basan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti.
Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne’nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2019
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
2015 yılında kadar Juventus tarafından çeşitli takımlara kiralanan golcü oyuncu, Macaristan'ın Ujpest takımına 1.15 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2016 yılında ise Diagne, 1.9 milyon Euro'ya Çin'e gitti.
Diagne son olarak ise geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.
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