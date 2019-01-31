Trabzonspor taraftarına Ahmet Ağaoğlu'ndan mektup var

'BORDO-MAVİDEN BAŞKA RENK, TRABZONSPOR'DAN BAŞKA AŞK YOK'
Filmin ilerleyen bölümlerinde mektubunda yazdıklarına yer veren Ağaoğlu, "Değerli taraftarımız, birileri ceza desin, biz ödül diyelim. Birileri yaptırım desin, biz mükafat. Birileri var dersin, biz ısrarla yok diyelim. Bordo-maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor ise eğer, rotamız Akyazı olsun. Cumartesi günü saat 16.00'da yuvamızda buluşalım." ifadelerini kullandı.
Başkanımızdan mektup var! 😉 #RütbemizTaraftarPusulamızTrabzonspor #FırtınanınYolunda pic.twitter.com/uZ13kRuJoS— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) January 31, 2019
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