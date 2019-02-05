Rusya'da Kunlun Red Star ile Sibir Novosibirsk arasında gerçekleşen buz hokeyi maçını başlatan Jose Mourinho, oyunu başlatmak için Pak'ı yere bıraktıktan sonra kırmızı halı üzerinde yerine dönerken dengesini kaybederek yere düştü.
© AFP 2018 / Miguel Riopa
Portekizli teknik adamın yardımına ise oyuncular yetişti.
Mourinho'nun sakatlanıp sakatlanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
Jose Mourinho, Rusya'da buz hokeyi maçı açılışında yere düştü https://t.co/VlltRjoOau pic.twitter.com/tV7Jw7ffKp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 5, 2019
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