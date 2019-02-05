Jose Mourinho, Rusya'da buz hokeyi maçı açılışında yere düştü

Rusya'da bir hokey maçının açılışını yapan Manchester United'in eski menajeri Jose Mourinho, buz pistte dengesini kaybederek yere düştü.

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Rusya'da Kunlun Red Star ile Sibir Novosibirsk arasında gerçekleşen buz hokeyi maçını başlatan Jose Mourinho, oyunu başlatmak için Pak'ı yere bıraktıktan sonra kırmızı halı üzerinde yerine dönerken dengesini kaybederek yere düştü.

Portekizli teknik adamın yardımına ise oyuncular yetişti.

Mourinho'nun sakatlanıp sakatlanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.