Namoğlu: Son damlayı Trabzonspor maçı taşırdı, monitöre bakıp yanlış karar verildi

Görevinden istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, NTV'den Övünç Özdem'in sorularını yanıtladı.

© AA / MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

İstifa kararında Galatasaray-Trabzonspor maçının bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Namoğlu, "Son damlayı taşıran Trabzonspor maçı oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı hazmedebileceğimiz olay değildi. Toplumdan bakış ve bizim kurulda olan arkadaşların hepsi dört dörtlük dürüst arkadaşlar. Hiçbir takıma öncelik tanımadık" diye konuştu.

Namoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"- Pazartesi günü değerlendirdik neticede ben Başkan'ı (Yıldırım Demirören) aradım, kararı ilettim. TFF'den istifa talebi gelmedi. İnsan olarak hata yapılmış olabilir ama bu bilinçli değildi. Hiçbir zaman koltuk uğruna direnmedim. Ocak ayında başlayan yayın politikaları bizi düşünmeye sevk etti. Artık devam etmenin doğru olmadığına karar verdik. İstifa tek taraflıdır. Yarın sabah itibariyle görevimi tamamlamış olacağım. İstifayı kurul olarak yapacağız."

'BAZI HAKEMLER VAR'A RAĞMEN YANLIŞ KARAR VERDİ'

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- VAR sisteminin oturması için 1 yıl çalıştık. Bazı hakem arkadaşlar monitöre gelmelerine rağmen yanlış karar verdiler. Tabii ki bunları dinlendirmeye aldık. Sorunca, öyle yorumladım diyor. Bir pozisyon için bir hakem gitmez. Hakem arkadaşların hakemliğinin bitmeyeceğini nasıl anlatacağız. Hakemleri bilgilendirmek adına açıklama yaptık, dinlendireceğiz dedik. Daha önce isimlerini vermeyeyim birçok hakem bu tip hata yaptığı için hakemliği bitirildi. Bizim düşüncemiz hakem arkadaşları korumak. O açıklama başka yerlere çekildi.

— VAR sistemi dünyada da benzer hatalarla devam ediyor. Almanya'da bir hakemin neredeyse ayağı kırılacaktı, hakem sarı kart verdi. VAR'daki hakem gel izle diyor, hakem gitmiyor. Sonra daha önceki Schalke maçında bir takım olaylar olmuş aynı olayı yaşamamak için gitmiyor. Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Bizde gel bunu izle deyip de gitmeyen bir arkadaş olmadı.

'VAR KONUŞMALARI PROTOKOL GEREĞİ KAMUOYUNA VERİLEMEZ'

- VAR konuşmaları kamuoyuna mal edilemez, IFA protokolü böyle diyor. Şu anda protokol böyle. O maddeye göre verilemez.

— Rahmetli Hasan Doğan bir operasyon yaptı. Niye yaptı? Sonra 3 Temmuz geldi. Niye yaptı o temizliği. Bilgi, belge bir takım şeyler vardı elinde. Temizlenenlerin bazı kesimleri şimdi hortlamaya başladı.

— Müdahale etmek isteyenler için her türlü direnmeyi yaptık. Dürüstlükten hiç taviz vermedik. İnsani olarak hakem hata yapmıştır, ama karakterimizden hiçbir zaman taviz vermedik."