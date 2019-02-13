Namoğlu: Son damlayı Trabzonspor maçı taşırdı, monitöre bakıp yanlış karar verildi

Görevinden istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, NTV'den Övünç Özdem'in sorularını yanıtladı.
Namoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"- Pazartesi günü değerlendirdik neticede ben Başkan'ı (Yıldırım Demirören) aradım, kararı ilettim. TFF'den istifa talebi gelmedi. İnsan olarak hata yapılmış olabilir ama bu bilinçli değildi. Hiçbir zaman koltuk uğruna direnmedim. Ocak ayında başlayan yayın politikaları bizi düşünmeye sevk etti. Artık devam etmenin doğru olmadığına karar verdik. İstifa tek taraflıdır. Yarın sabah itibariyle görevimi tamamlamış olacağım. İstifayı kurul olarak yapacağız."
'BAZI HAKEMLER VAR'A RAĞMEN YANLIŞ KARAR VERDİ'
— VAR sistemi dünyada da benzer hatalarla devam ediyor. Almanya'da bir hakemin neredeyse ayağı kırılacaktı, hakem sarı kart verdi. VAR'daki hakem gel izle diyor, hakem gitmiyor. Sonra daha önceki Schalke maçında bir takım olaylar olmuş aynı olayı yaşamamak için gitmiyor. Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Bizde gel bunu izle deyip de gitmeyen bir arkadaş olmadı.
'VAR KONUŞMALARI PROTOKOL GEREĞİ KAMUOYUNA VERİLEMEZ'
— Rahmetli Hasan Doğan bir operasyon yaptı. Niye yaptı? Sonra 3 Temmuz geldi. Niye yaptı o temizliği. Bilgi, belge bir takım şeyler vardı elinde. Temizlenenlerin bazı kesimleri şimdi hortlamaya başladı.
— Müdahale etmek isteyenler için her türlü direnmeyi yaptık. Dürüstlükten hiç taviz vermedik. İnsani olarak hakem hata yapmıştır, ama karakterimizden hiçbir zaman taviz vermedik."
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