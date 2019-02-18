Rıdvan Dilmen'den iki hakeme tepki: Bu ülkeye ihanet ediyorlar

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, dün bazı eleştirilerde bulundu. Hakemlere güveni kalmadığını belirten Dilmen, iki isme yönelik olarak "Bu ülkeye ihanet ediyorlar" dedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 4-1 kazandığı Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemlere bazı eleştirilerde bulundu.

NTV'de yayınlanan ‘%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Serkan Çimen ve Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. İki hakem hakkında "Serkan Çimen, Halil Umut Meler, 2 gündür yaşadıklarımız nedir bizim? Bu arkadaşlar hakemlik yapmasınlar" diyen Rıdvan Dilmen, "Bu ülkeye ihanet ediyorlar" ifadesini kullandı.

Eleştirilerine devam eden Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

— Bugün akşam VAR'da oturan arkadaşlar, dün akşam oturan arkadaşlar… Halil Umut Meler, Serkan Çınar, artık size güvenmiyorum ben… Bu arkadaşlar hakemlik falan yapmasınlar. Şu anda mevcut kadronun %95'i yapmamalı… Hakemlik, futbolculuk kolay işler değildir ama basittir. Gördüğünü çalacaksın, çalarsan kimse bu yorumları yapmaz. Bugün, dün Riva'da görüyorsun; e be kardeşim, sen neden orta hakemini çağırmıyorsun? Şimdi sağda solda ‘ben çağırdım da gelmediler' derler, o da başka ayıp. 2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?

— Bugün VAR'daki adam, Galatasaray benim kafamı kopartır diye düşündü. Dün akşam Serkan Çınar, bu akşam Halil Umut Meler adı gibi biliyor ki, VAR'a çağırırsa, başı belaya girer. Bu ülkeye çok büyük ihanet ediyorlar, ben 2 gündür yaşadıklarıma inanamıyorum. Halil Umut Meler kardeşim, Serkan Çınar kardeşim, soruyorum; sen Skrtel için niye çağırmadın, sen Diagne için neden çağırmadım? Soruyorum, cevap veremezsiniz. Çünkü kasıtlısınız, çünkü korkuyorsunuz.