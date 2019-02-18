Suudi Arabistan’dan Manchester United açıklaması: Görüşmeler satın almak için değil

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Manchester United ile görüşme içerisinde olduğunu doğrulayan Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Şebane, görüşmelerinin satın alma ile ilgili olmadığını belirtti.

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Manchester United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ a satışına Kaşıkçı engeli

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiaları üzerine açıklama yapan Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Şebane, "Veliaht Prens bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı yönündeki iddialar asılsızdır" dedi.

Şebane açıklamanın devamında İngiliz devi Manchester United ile görüşmelerin olduğunu doğrulayarak, bu görüşmelerin satın alma için değil, sponsorluk anlaşması için olduğunu belirtti.

Reports claiming that HRH the Crown Prince Mohammed Bin Salman intends on buying @ManUtd are completely false. Manchester United held a meeting with @PIFSaudi to discuss sponsorship opportunity. No deal has been materialized. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

​Bakan Şebane, şu ana kadar bir anlaşmanın imzalanmadığını da sözlerine ekledi.

İngiliz basınından The Sun gazetesi haftasonu Veliaht Prens İbn Selman'ın Manchester United'i 4 milyar dolara satın alınacağını iddia etmişti.