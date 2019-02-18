Suudi Arabistan’dan Manchester United açıklaması: Görüşmeler satın almak için değil

Şebane açıklamanın devamında İngiliz devi Manchester United ile görüşmelerin olduğunu doğrulayarak, bu görüşmelerin satın alma için değil, sponsorluk anlaşması için olduğunu belirtti.
Reports claiming that HRH the Crown Prince Mohammed Bin Salman intends on buying @ManUtd are completely false. Manchester United held a meeting with @PIFSaudi to discuss sponsorship opportunity. No deal has been materialized.— تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019
Bakan Şebane, şu ana kadar bir anlaşmanın imzalanmadığını da sözlerine ekledi.
İngiliz basınından The Sun gazetesi haftasonu Veliaht Prens İbn Selman'ın Manchester United'i 4 milyar dolara satın alınacağını iddia etmişti.
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