Trabzonlu Cizresporlu Koçin: İlk defa zırhlı araca bindim

Spor Toto 3 Lig ekiplerinden Cizrespor'un dün Serik Belediyespor'la oynadığı müsabakada saldırıya uğramasının ardından teknik heyette yer alan Trabzonlu Tuncay Koçin, yaşananları anlattı. Daha önce birçok kulüpte çalıştığını ve ilk defa bir doğu takımıyla çalıştığını belirten Koçin, yaşananların şokunu hâlâ atlatamadığını söyledi. Serik'te yaşananları anlatan Koçin, "Hayatım boyunca ilk defa zırhlı araca bindirildim" dedi.

‘KİMSE YAPMAYIN, ETMEYİN DEMEDİ'

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre 1-1 tamamlanan maç sonunda yaşanan saldırının ardından oyuncuların ve teknik ekibin darp edilmesine tepki gösteren Koçin, yaşananları şöyle anlattı:

© Fotoğraf : Twitter Amedspor'un takım otobüsü taşlandı

"Ben Trabzonluyum. İşimiz gereği bugün Batman'da, Diyarbakır'da veya başka bir yerde olabilirdik. Dün oynadığımız müsabaka ikinci yarının beşinci maçıydı. Gittiğimiz birçok yerde bizi alkışlayarak gönderdiler. Serik'te oynayacağımız maçta sahaya girdiğimizde ilk önce Tarkan'dan bir parça çalınıyordu. Soyunma odasından dışarı çıkarken bu şarkıyı keserek ‘Ölürüm Türkiyem' şarkısını açtılar. Kapıdan adımımızı atar atmaz bir şeyler olacağını anladık. Taraftarlar sahayı doldurunca bize küfür etmeye başladılar. Hakaretler, küfürler, ırkçı söylemler… Buna Serik yönetimi, kulüp başkanı hiçbir şekilde ‘yapmayın, etmeyin' demedi. Biz buna rağmen bir şey demedik. Kötü maç yöneten hakemle maç sonrası pozisyonları tartışmaya çalışırken Serik kulüp yönetiminin de içerisinde bulunduğu bazı isimler gelip bize saldırdı. 3 oyuncumuzu ve kaleci antrenörümüzü yaraladılar. Bazı oyuncularımızın enselerinde darp izleri var. Böyle bir şeyin olabileceğini kimse tahmin etmiyordu ki güvenlik güçleri de yetersizdi. Misafir olduğumuz bir turizm beldesinin ilçesinde mağdur olduk."

‘MUHTEŞEM İNSANLARIN YAŞADIĞI CİZRE'NİN TAKIMINA YAPILANLAR DOĞRU DEĞİL'

Müsabakanın ardından Cizrespor'un oyuncuları ve teknik heyet polis eşliğinde zırhlı araca bindirilerek stattan çıkartıldı.Koçin, bir Trabzonlu olarak ilk defa böyle bir şey yaşadığını söyleyerek şöyle devam etti: "İki saat bir otobüsün içerisinde bekledik. 27 yıldır spor camiasının içerisindeyim ilk defa zırhlı araca bindim. Böyle güzel bir ilçenin, muhteşem insanların yaşadığı Cizre'nin takımına yapılanlar doğru değil. Şimdi sosyal medyada da yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Daha müsabaka devam ederken bize yapılanları göstermemek için canlı yayını kestiler. Biz yine maç sonucunda istediğimizi aldık."

‘YILLARCA BURADA YAŞAYABİLİRİM'

© Sputnik / Alexander Vilf Amedspor'a bir yasak daha

Cizre'de olmaktan gurur duyduğunu anlatan Koçin, "Kendimi Cizreli gibi hissediyorum" diyor: "Takımlar arasında, teknik heyet arasında böyle ufak tefek tartışmalar olur. Ama bu normal bir şey değildir. Önümüze bir set kurulmaya çalışılıyor. Ama Cizre'de olmaktan gurur duyuyorum. Artık kendimi Cizreli gibi hissediyorum. Burada çok mutluyum. Biz hepimiz buraya ekmek parası için geldik. Bundan önce ne Cizreliler bizi tanırdı ne de Cizre yönetiminden birileri… Bugün Cizre'deyiz yarın başka yerde oluruz. Bir Trabzonlu olarak kaygılarım, korkularım olsaydı buralara gelmezdim. İyi ki geldim. Ne kadar iyi insanlarla birlikte olduğumuzu, doğu insanının ne kadar sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu gördüm. Yıllarca burada yaşayabilirim."