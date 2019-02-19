FIBA Dünya Kupası eşleşmeleri, Kobe Bryant'ın elinden çıkacak

Çin'in Şenzhen kentinde 16 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte, dünyaca ünlü eski basketbolcular Kobe Bryant ve Yao Ming ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo yer alacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın kuralarını, dünyaca ünlü eski ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ın çekeceğini açıkladı.

A Milli Basketbol Takımı'nın katılmayı garantilediği Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Şenzhen kentinde 16 Mart cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonun global elçisi, NBA'in eski yıldızı Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo popüler şarkılarını söyleyecek.

Şenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyonda, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de yer alacak.

İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na Türkiye'nin yanısıra Angola, Nijerya, Tunus, Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Avustralya, Kore, Yeni Zelanda, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya ve turnuvaya ev sahipliği yapacak Çin katılmayı garantiledi.

Katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke, 21-26 Şubat arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belli olacak.