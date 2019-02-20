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14:39 20 Şubat 2019
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    Şampiyonlar Ligi - Son 16 İlk Tur - Liverpool ile Bayern Munich: Alman taraftarlar yüksek bilet fiyatlarına karşı pankart açtı

    Bayern ile Liverpool taraftarları pahalı bilete karşı birleşti

    © REUTERS / Phil Noble
    Spor
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    Bayern Münih taraftarlarının Şampiyonlar Ligi maçlarının yüksek bilet fiyatlarını protesto için açtığı "Açgözlülük sınır tanımıyor" pankartlarına, Anfield'de Liverpool taraftarları alkışlayarak destek verdi.

    Bundesliga'daki Werder Bremen maçında, çizgi kedi karakter Garfield'in Pazartesilerden nefret ediyoruz slonaı eşliğinde pazartesi maçları protesto edilirken
    © Fotoğraf : Twitter
    TV'den izleyen değil, maça giden taraftarın dediği oldu: Alman liginde pazartesi maçlarına paydos
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Liverpool (LFC) ile Bayern Münih (FCBayern) maçında gol sesi çıkmazken taraftarların dayanışması gündem oldu.

    İngiliz ve Alman taraftarlar rekabeti bir kenara bırakıp el yakan bilet fiyatlarını birlikte protesto etti.

    'AÇGÖZLÜLÜĞÜN €'Sİ'

    Konuk Bayern taraftarları ikinci yarının başında pankartları açtı.

    Emiliano Sala
    © AFP 2018 / LOIC VENANCE
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    "Deplasman bileti Liverpool 48 sterlin, Barcelona 55 euro" diyen Alman taraftarlar, 'e' ve 'l' harflerinin yerine, euronun kısaltması € ve sterlinin kısaltması £ işaretlerini kullanarak "Açgözlülük sınır tanımıyor" diye yazdı.

    '20 CANDIR'

    İngiltere'deki Futbol Taraftarları Federasyonu'nun deplasman bilet fiyatlarının en fazla 20 sterlin olması kampanyasına da atıf yapan Bavyeralılar, "20, bolluk berekettir" diye ekledi.

    Evsahibi Liverpool taraftarları da Almanların pankartlarına alkışlayarak destek verdi.

    BAYERN TARAFTARI PROTESTOLARIYLA ÜNLÜ

    ​İngiliz taraftarların kampanyasına rağmen bu ayın başında Premier Lig'den yapılan açıklamada kulüplerin 3 sezon daha deplasman biletlerini 30 sterlinden fiyatlandıracağı duyuruldu.

    Antik stadyumda 'kombine' izleri
    © AA / FERDİ UZUN
    Antik stadyumda 'kombine' izleri
    Bayern taraftarları 2017 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht kulübünün 100 euro'dan bilet satmasınu sahaya sahte para fırlatarak protesto etmişti.

    'TARAFTARSIZ FUTBOL BEŞ KURUŞ ETMEZ'

    Bunun üzerine UEFA, deplasman taraftarının biletine fahiş fiyat biçildiğine karar vererek Anderlecht'in Bayern taraftarına kısmi geri ödeme yapmasına hükmetmişti. Ama Bayern'e de protesto nedeniyle ceza kesmişti.

    2015 yılında İngiliz takımı Arsenal'a konuk gittiklerinde de bilet fiyatlarını protesto eden Bavyeralılar, "Bir bilet 64 sterlin, ama taraftarsız futbolun bir peni bile değeri olmaz" yazan pankart açmıştı.

    Etiketler:
    Arsenal, Anderlecht, Futbol Taraftarları Federasyonu, Bayern Münih, Liverpool FC, UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Münih, Anfield Stadyumu, Bavyera, Almanya, İngiltere
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