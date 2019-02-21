Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu.

Söz konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince verildi.

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel okçuluk sporunu canlandırma amacıyla, Okçular Vakfı Spor Kulübü, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" için hazırlanan etkinlik alanında gençleri eğitiyor. Öğrencilere okçuluğun tarihini ve önemini anlatıyor.

'DİRİLİŞ ERTUĞRUL, OKÇULUĞA OLAN İLGİYİ ARTIRDI'

Manisa'da kendi kurduğu atölyesinde en geleneksel yöntemlerle atasporu ok ve yay imalatı yapan Ok ve Yay Ustası Mahmut Yağcıoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber insanların okçuluğa olan merakının arttığını söyledi.