AK Partili Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımız yarışları bırakmamı istedi, eğer izin verirse yarışmak istiyorum

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Pistleri çok özlüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışında katılan Kenan Sofuoğlu, profesyonel kariyerini noktalamasına rağmen Dünya Supersport Şampiyonası'nın bir ayağına misafir olarak katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin isteyeceğini söyledi.

Sofuoğlu, "Pistleri çok özlüyorum. Hayalim, bir gün Türk bayrağını taşıyan motosikletle yarışmaktı. Şimdi Turkish Racing Team'i kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, benim yarışları bırakmamı istedi. Kendisinden izin isteyeceğim. Eğer izin verirse Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında misafir olarak yarışmak istiyorum. Bu olursa hayalim de gerçekleşecek. Şu an kondisyonum yerinde. Antrenmanları sürdürüyorum, derecelerim çok iyi. İzin alabilirsem son hayalimi de gerçekleştirmiş olacağım" diye konuştu.

Motosiklette 5 farklı kategoride dünya şampiyonası düzenlendiğini aktaran Sofuoğlu, "Dünyada 5 farklı kategori var. Hayalim her kategoriye bir Türk sporcu yetiştirmek. MotoGP kategorisine Can ve Deniz Öncü kardeşleri yetiştiriyoruz. Supersport ve Super Bike kategorisine Toprak Razgatlıoğlu, yeğenim Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak var. Her kategoride bir sporcumuzun olması hayalimdi. Artık o hayale çok yakınız" ifadelerini kullandı.