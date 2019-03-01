Ergin Ataman Fenerbahçe'yi Euroleague'e şikayet etti

Dün akşam oynanan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşılaşmasının ardından Euroleague'e çağrıda bulunan Ergin Ataman, Twitter hesabından Fenerbahçe'yi şikayet etti.

THY Euroleague'de zirvede bulunan Fenerbahçe, önceki akşam Anadolu Efes'i konuk etti. Deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybeden Anadolu Efes, 4. sıradaki yerini riske atmış oldu.

Ligdeki 21. galibiyetini elde eden Fenerbahçe ise zirvedeki yerini sağlama aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, turnuva yönetimini göreve davet etti.

Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.