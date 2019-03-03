Mourinho: Fatih Terim'e karşı oynarken çok korkmuştum

Jose Mourinho, Real Madrid'in başındayken Galatasaray ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'korktuğunu' söylerken, Türk futbolseverlerdeki tutkunun üst düzeyde olduğu yorumunu da yaptı.

Manchester United'ın teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan Jose Mourinho, Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan 'El Clasico' hakkında açıklamalarda bulunurken, yıllar önce Real Madrid'in başındayken, Galatasaray ile oynadıkları maça da değindi.

"Türkiye'de futbol, büyük bir tutkuyla oynanıyor. Taraftarlar futbola çok bağlı. Çok büyük dostum Fatih Terim'e karşı oynadığım #Galatasaray — #RealMadrid maçını hatırlıyorum. Ben kazandım ama çok korkmuştuk."#JoseMourinho, Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. pic.twitter.com/Bn2uidrEFs — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 2 Mart 2019

Mourinho, "Avrupa'da değişik organizasyonlarda bazı Türk takımlarına karşı mücadele ettim. Futbolda benim en sevdiğim şey tutku ve Türkiye'de bu üst düzeyde. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi dostum olan Fatih Terim'e karşı, Galatasaray'a karşı oynamıştık. Turu biz geçtik ama çok korkmuştum" ifadelerini kullandı.