'Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti'

Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. İddiaya göre; Alman kaleci, kulüpten 4 aydır kulüpten maaş alamıyor.

Alman gazetesi Bild’in haberine göre; Loris Karius, Beşiktaş'tan 4 aydır maaş alamıyor. Haberde 25 yaşındaki kalecinin konuyu FIFA'ya taşıdığı belirtildi.

Haberde ayrıca hafta sonu oynanan Atiker Konyaspor maçında yediği gollerle eleştiri konusu olan Karius'un performans düşüklüğünün bu konuya bağlı olduğu öne sürüldü.

Alman kaleci, sezon başında 1 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanmıştı.