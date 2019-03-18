Nurmagomedov, Godzilla ile 'karşı karşıya'

UFC hafif siklet şampiyonu ve kafeste karşısına çıkan herkesle dövüşmesiyle ünlü Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, bir çizgi romanda Godzilla ile karşı karşıya geliyor.

Rusya’da ‘Godzilla, Nurmagomedov’a karşı’ isimli bir çizgi romanda Nurmagomedov, Godzilla ile dövüştü.

Çizgi romanda Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, arkadaşı Nurmagomedov’dan, Japonya’da yaratılan, ağzından ateş püskürten efsanevi yaratık Godzilla’dan Soçi’yi korumasını istiyor.

Nurmagomedov, binalara ve arabalara zarar veren kertenkele Godzilla’nın ateş toplarını geriye fırlatıyor.

Godzilla, 1954 yılında yaratılmış ve birçok başarılı film serisi ile seyirci karşısına çıkmıştı. Godzilla’nın yeni bir filmi de bu yıl beyaz perdede olacak.

Diğer yandan çizgi roman daha eski olsa da MMA gazetecisi Rigan Rahmatulin tarafından İngilizceye çevrilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Çizgi romanda Rusya’nın son imparatoru Çar 2. Nikolay da yer alıyor.

Nurmagomedov 6 Ekim'de Las Vegas'taki karşılaşmada, McGregor'u yenerek UFC hafif siklet kemerini korumuştu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGregor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti. Olaylar nedeniyle ceza alan dövüşçünün yılsonunda geri dönmesi bekleniyor.

Khabib vs Godzilla? Bizarre comic strip of #UFC champ @TeamKhabib resurfaces, featuring Ramzan Kadyrov & Tsar Nicholas II 🇷🇺



Who would win..?



RT for Khabib 🦅 Like for Gozilla 🦖



| https://t.co/jWfrQcllZs | — RT Sport (@RTSportNews) March 16, 2019

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