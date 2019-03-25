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10:32 25 Mart 2019
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    Faruk Süren

    Eski Galatasaray Başkanı Süren: Başkanı uyardım

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesiyle ilgili, "Bu riske girme, iş kötüye gidiyor. Genel kurulda böyle bir atmosfer var. İleri tarihli bir seçim tarihi koy' dedim. Ancak başkan bunu benimsemedi" dedi.

    Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmemesinin yankıları sürüyor.

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    Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi
    Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, şu değerlendirmelerde bulundu.

    "Kanunda 'çift ibra yoktur' diyor. Ancak 'örneğin bir Galatasaray gibi veya diğer kulüpler için çift ibra uygulaması yapabilir' diyor kanunda… Sedat Doğan kürsüde başkana seslenerek, olağanüstü seçim kararı alması yönünde uyarıda bulundu. Dolayısıyla seçim koyarsan ibra ederiz manasını çıkardım ben de o söylemden… Çünkü o ibra etmeyenlerdendi ve kürsüde de etmeyeceğini belirtti zaten… Ben de o havayı görerek başkana şöyle bir öneride bulundum: "Bu riske girme, iş kötüye gidiyor. Genel kurulda böyle bir atmosfer var. İleri tarihli bir seçim tarihi koy. De ki, "Takım şampiyonluğa gidiyor, sekteye uğratmayalım. Haziran'da bir seçim yapacağım, siz de gelirsiniz beni sevmiyorsanız seçmezsiniz." Böylelikle ibrasızlık gibi bir hadiseyle karşı karşıya kalmazsın gibi bir öneride bulundum. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da vardı. Ancak başkan bunu benimsemedi. İbranın neticesini bekledi ve böyle oldu.

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    Süren, "Bu Galatasaray için kötü oldu. Tabii ki genel kurul en üst yetkili kurumdur. Bence bu rasyonel değil, duygusal bir hareket oldu. İbra edilmesi lazımdı. Bir başkanı beğenmeyebilirler ama bunun başka yolları var. Tüzüğümüz gayet açık… Üyelerin yüzde 10'u kadar imza toplayıp seçime götürebilirsin kulübü… Eğer o kadar gücün varsa topla 1100 civarında üyeyi, çağır noteri yine seçime götür. Ancak böyle kaotik bir şekilde ibra etmemek veya ibrayı tehdit gibi kullanmak son derece yanlış" ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda, Mustafa Cengiz ve yönetiminin 29 Mayıs ve 31 Aralık tarihleri arasındaki ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari bakımdan ibra kararı çıkmamıştı. Kulübün tüzüğüne göre, Cengiz ve yönetimi en geç 30 gün içerisinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı almak zorunda.

    Etiketler:
    Futbol, Galatasaray, Kaan Kançal, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Faruk Süren, Mustafa Cengiz, Türkiye
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