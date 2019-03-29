Euro League Women’da Final Four’a Türk hakem

12-14 Nisan tarihleri arasında Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenecek olan EuroLeague Women Final Four'da deneyimli hakem Özlem Yalman da düdük çalacak.

UMMC Ekaterinburg, USK Prag, Dynamo Kursk ve ev sahibi Sopron Basket'in yarışacağı organizasyonda düdük çalacak diğer hakemler ise şöyle:

Gentian Cici — Arnavutluk

Andrada Csender — Danimarka

Dariusz Zapolski — Polonya

Boris Krejic — Slovenya

Jasmina Juras — Sırbistan

Vasiliki Tsaroucha — Yunanistan

Final Four'da Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, Macaristan'ın Sopron Basket ile Çekya'nın USK Prag takımları mücadele edecek.

Organizasyona katılan Türk ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor gruptan çıkamamış, Fenerbahçe ise çeyrek finalde USK Prag'a elenmişti.