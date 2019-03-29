Euro League Women’da Final Four’a Türk hakem

UMMC Ekaterinburg, USK Prag, Dynamo Kursk ve ev sahibi Sopron Basket'in yarışacağı organizasyonda düdük çalacak diğer hakemler ise şöyle:
Gentian Cici — Arnavutluk
Andrada Csender — Danimarka
Dariusz Zapolski — Polonya
Boris Krejic — Slovenya
Jasmina Juras — Sırbistan
Vasiliki Tsaroucha — Yunanistan
Final Four'da Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, Macaristan'ın Sopron Basket ile Çekya'nın USK Prag takımları mücadele edecek.
Organizasyona katılan Türk ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor gruptan çıkamamış, Fenerbahçe ise çeyrek finalde USK Prag'a elenmişti.
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