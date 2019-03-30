Messi: Ronaldo'yu özlüyorum

Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo'yla ilgili konuşan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, "Cristiano'yu özlüyorum. Onu kupalar kazanırken görmek bizim için kolay değildi ama La Liga'ya prestij getiren bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Juventus'ta forma giyen ezeli rakibi Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

'PRESTİJ GETİREN BİR OYUNCUYDU'

© REUTERS / Susana Vera Barcelona tarihinin en iyi golünü Messi attı

Arjantin'de FM Club 947 radyosuna konuşan Messi, Cristiano Ronaldo'yla rekabet etmeyi özlediğini belirterek "Cristiano'yu özlüyorum. Onu kupalar kazanırken görmek bizim için kolay değildi ama La Liga'ya prestij getiren bir oyuncuydu" dedi.

Messi, futbolun en iyilerini sayarken, " Neymar, Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez ve Sergio Agüero dünyanın en iyileri. Cristiano ve kendimi saymıyorum çünkü ikimizi listenin dışında bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

'OĞLUM, 'NİYE SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR' DİYE SORUYOR'

Arjantin Milli Takımı ile ilgili de konuşan Messi, çok ağır eleştirilere uğradığını belirterek oğlunun bütün yorumları okuduğunu ve kendisine "Baba Arjantin'de seni neden öldürmek istiyorlar" diye sorduğunu söyledi.