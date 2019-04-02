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15:42 02 Nisan 2019
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    Basketbol

    Adana'da seçimi kaybeden MHP'li büyükşehir yetkililerinden U14 Kız Basketbol Takımı'na: Otel rezervasyonunuzu iptal ettik, geri dönün

    © AA /
    Spor
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    Adana Büyükşehir Belediye U14 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası için Adana'dan Çanakkale'ye yola çıktı. 14 saatlik yolculuktan sonra Çanakkale'ye çok az kala seçimi kaybeden MHP'li büyükşehir yetkilileri, "Otel rezervasyonunuzu iptal ettik, geri dönün" haberi gönderdi. Çocuklar Adana'ya geri döndü.

    Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 'Yurtiçi Faaliyetleri Programı' kapsamında organize edilen U14 Erkekler ve Kızlar Anadolu Şampiyonaları Yarı Finalleri bugün Çanakkale'de düzenleniyor.

    ​Adana Büyükşehir Belediyesi U14 Basketbol Kız Takımı ise turnuvaya katılmak üzere yolda oldukları sırada belediye yetkilileri tarafından geri çağrıldı. Otel rezervasyonunun iptal edildiği ve şehre geri dönmeleri söylenen U14 Takımı büyük bir şok yaşadı. Çanakkale'ye 100 kilometre kala geri dönen sporcuların yaşadığı mağduriyetin gerekçesi olarak seçimlerde belediyenin kaybedilmesi olarak yorumlandı.

    ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DAVET

    Zeydan Karalar
    © Fotoğraf : DHA
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    Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sporcuları Çanakkale'ye davet etti.

    Gökhan, "Ben daha sonra öğrendim. Dün kızlar U14 turnuvası için Çanakkale'ye müsabakaya geliyorlar. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin takımıymış. Onları buraya yollamışlar. Sonra şehre 100 kilometre kala telefon edip geri çağırıyorlar. Biz de dedik gelsinler, ağırlarız ama onlar dönmüş oldular. Çocuk kızlarımızı bekliyorum aileleri ile beraber. Ağırlayacağız onları. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da yerine yerleşsin. Veliler ile görüştük, bize teşekkür ettiler ama yetmez. O çocukları getireceğiz buralara" diye konuştu.

    Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Gökhan, "Zamanında bilgimiz olsaydı onları gerekirse evlerimizde ağırlar, yine de emek verdikleri turnuvaya katılımlarını sağlardık" dedi.

    2014 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Sözlü, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışmıştı. Yerel seçimlerde Adana'da belediyeyi CHP'li Zeydan Karalar kazanmıştı.

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    Etiketler:
    Turnuva, Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu, MHP, CHP, Zeydan Karalar, Ülgür Gökhan, Hüseyin Sözlü, Adana
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